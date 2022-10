Víctor Trujillo se burló de AMLO por mensaje sobre corrupción en México: “Para dormir tranquilos”

Víctor Trujillo arremetió en contra de AMLO por un mensaje sobre el combate a la corrupción que circula en redes sociales (Fotos: Facebook/El Radiador // Cuartoscuro)

El productor y comunicador, Víctor Trujillo, arremetió en contra del presidente Andrés Manue López Obrador (AMLO) por un mensaje sobre el combate a la corrupción que circula en redes sociales.

El pasado 8 de octubre, a través de su cuenta oficial de Twitter, el director y escritor compartió un video en el que el mandatario federal aseguró que todos los negocios de corrupción tienen su “visto bueno”.

“Todos los negocios jugosos que se hacen en el país, negocios de corrupción, llevan el visto bueno del presidente de la República, para que esto quede claro”, se escucha en el audiovisual.

El productor bromeó en que las “profundas” palabras del primer mandatario hacen que los mexicanos puedan dormir “tranquilos" (Foto: Cuartoscuro)

En el clip de apenas 17 segundos se muestra al jefe del Ejecutivo federal acompañado del titular de la Fiscal General de la República (FGR), Alejandro Gertz Manero, así como de varios funcionarios de la llamada Cuarta Transformación (4T), entre ellos el secretario de la Defensa Nacional(Sedena), Luis Cresencio Sandoval.

Junto al video, el productor bromeó en que las “profundas” palabras del primer mandatario hacen que los mexicanos puedan dormir “tranquilos”.

“Un profundo mensaje para dormir tranquilos un sábado otoñal”

Ante su publicación, las reacciones de los internautas no se hicieron esperar, pues varios usuarios continuaron las bromas al asegurar que el audiovisual era una “joya” para el gobierno de Movimiento Regeneración Nacional (Morena).

“Sueñen bonito y descansen si pueden”, “Su confesión clara y contundente”, “Jugando al capirucho con él mismo” y “No pues que a toda madre … pensé que estábamos bien jodid*s, pero esto supera mi capacidad de asombro”, fueron algunas de las respuestas.

¿Qué dijo AMLO en su conferencia de prensa matutina?

De acuerdo con la plataforma Verificado, si bien el mandatario declaró lo mencionado en los audiovisuales, los fragmentos fueron recortados y sacados de contexto (Foto: Cuartoscuro.com)

Cabe señalar que en los últimos días han circulado videos en plataformas como Twitter, Facebook y Whatsapp en el que el presidente López Obrador supuestamente afirma que “Morena obtiene sus votos con la gente más ignorante” y que “Todos los negocios de corrupción llevan el visto bueno del presidente de la República”.

Sin embargo, de acuerdo con la plataforma Verificado, si bien el mandatario federal declaró lo mencionado en los audiovisuales, los fragmentos fueron recortados y sacados de contexto.

El equipo de periodistas indicó que el primer fragmento se trata de un materia editado, pues al realizar una búsqueda de las conferencias mañaneras, se encontró que el día 7 de junio de 2022 fue cuando el presidente declaró lo anterior.

El mandatario en realidad hacía una crítica al escritor Martín Moreno (Foto: Cuartoscuro)

No obstante, en la rueda de prensa el mandatario en realidad hacía una crítica al escritor Martín Moreno, quien también declaró que “a más analfabetismo, más votos para Morena”.

“Imagínense, dice Martín Moreno, de los más famosos escritores, es un prototipo de escritores leídos por estos sectores, dice dos cosas, no estoy inventando nada: Una, ‘a los de Morena, si pudiera, los quemaría con leña verde en el Zócalo’. Otra, ‘Morena obtiene sus votos con la gente más ignorante. Entre más analfabetismo, más apoyo a Morena’”, manifestó en su momento AMLO.

Respecto con el otro video que circula en redes sociales, en el que López Obrador señaló que “todos los negocios tienen el visto bueno del preisdente”, también fue recortado.

Verificado explicó que en ese fragmento el jefe del Ejecutivo estaba haciendo referencia a la corrupción por parte de los expresidentes (Foto: Andrea Murcia/Cuartoscuro.com)

La plataforma Verificado explicó que durante ese fragmento el jefe del Ejecutivo estaba haciendo referencia a la corrupción por parte de los expresidentes.

En su tradicional conferencia del 14 de enero de 2019 AMLO dio a conocer que tenían conocimiento de este delito ya que “el presidente de México tiene toda la información que necesita”, entonces “o es cómplice o se hace de la vista gorda, pero no es que no sepa”.

“Ya he dicho que todos los negocios jugosos que se hacen en el país, negocios de corrupción, llevan el visto bueno del presidente de la República. Para que esto quede claro, no es que ‘no lo sabía el señor presidente’ o ‘es que el señor presidente tiene buenas intenciones, pero lo engañan, lo traicionan, no le ayudan’”, sostuvo.

