El inquietante momento en que la perrita chihuahua de Yuri mordió a Omar Chaparro

Es bien sabido que los perros han sido considerado a lo largo de los años como el mejor amigo de los seres humanos, sin embargo, esto no exenta a dichos animalitos de tener su carácter y Omar Chaparro fue la prueba de ello, pues tentó a su suerte al intentar acariciar a la perrita chihuahua de Yuri que no se veía muy contento de recibir cariño por parte del famoso.

Fue a través de la cuenta de TikTok del famoso donde el famoso compartió el momento en que estaba junto a la polémica jarocha durante el backstage lo que serían las grabaciones de Quién es la máscara.

“Mira, ¿la puedo acariciar?”, dijo el famoso mientras se acercaba al pequeño especimen que comenzó a ladrar.

No obstante, de pronto la perrita se mantuvo en silencio y Chaparro aprovechó la oportunidad para comenzar a tocar con suavidad al can.

“No me mordió, mira ya no me mordió”, fueron algunas de las palabras que el también comediante enunció previo a llevarse un gran susto.

Y es que, mientras estaba concentrado, la perrita comenzó a molestarse y gruñir, por lo que de pronto soltó una mordida que aparentemente impactó en la mano de Omar Chaparro y este tuvo que quitarse inmediatamente.

Las reacciones por parte de los internautas no se hicieron esperar y varios de ellos se mostraron sumanete divertidos con el clip.

“Debo dejar de ver estos videos en la oficina, solté la carcajada, perdón”. “Hasta yo me espanté”. “Amé tu cara de susto”. “Los que tenemos chihuas sabemos que todo su lenguaje decia que iba a morder”. “Le tengo más miedo a los chihuahuas que a los pitbull, mi hermana tiene un pitbull y si se meten a robar a la casa, él se va con ellos”, son algunos de los comentarios que aparecieron en TikTok.

Cabe recordar que los realities continúan pisando fuerte en la televisión mexicana, pues en los últimos meses programas como La Academia, MasterChef Celebrity México, La Voz, Survivor y El retador se han posicionado entre las principales tendencias de redes sociales por sus nuevas ediciones y todo parece indicar que pronto tendrán más competencia.

En este sentido, el aclamado programa ¿Quién es la máscara? regresará a la pantalla chica el próximo 16 de octubre y Omar Chaparro será quien encabezará las galas.

Entre los investigadores que formarán parte de esta temporada se encuentran: Carlos Rivera, Yuri, Juanpa Zurita y la gran sorpresa será Galilea Montijo, quien ocupará el espacio que anteriormente hicieron brillar Consuelo Duval y Mónica Huarte.

Yuri aclara si se retirará de los escenarios

Hace varias semanas, la revista TVNotas publicó la información de que la cantante Yuri estaba a punto de retirarse de los escenarios, por lo que pronto planearía una forma de despedirse del público con un proyecto como una gira de despedida.

No obstante, durante un encuentro con los medios, la veracruzana decidió aclararlo todo y hablar sobre su especulado retiro de los escenarios y el mundo de la música.

“No me retiro”, aclaró. “A todos los que quieren que me retire tengan (hace señal con la mano). No me voy a retirar, a todos los que me odian y quieren que me retire, no van a ganar”. Fue así como la famosa dejó en claro que su retiro no está cerca.

