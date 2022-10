“Cuarto con alberca, cuatro muchachas y el diablo”: Carlos Bonavides recordó alucinaciones tras caer en adicciones

Se conoce que Carlos Bonavides se vio rebasado por la fama y cayó en el alcoholismo y las adicciones tras alcanzar el éxito con su personaje “Huicho Domínguez”, que el actor encarnó en la telenovela de 1995 El premio mayor, y en distintas ocasiones ha hablado del tema.

Recientemente Bonavides habló de aquello y recordó cómo fue un terrible delirium tremens que experimentó, es decir alucionaciones derivadas de la abstinencia al alcohol. Fue en una emisión de La Saga donde el experimentado actor habló de este pasaje de su vida.

“Yo estaba un día en un hotel maravilloso, con decirte que en el cuarto del hotel había alberca, tenía yo a cuatro muchachas a mi disposición, cuatro mujeres preciosas, un ventanal donde se divisaba la mar con la puesta de sol, y la cama estaba llena de billetes y todo, suena el teléfono y entonces yo contesto, me dicen ‘te habla el jefe’ y me salgo como estaba”, comenzó a recordar el veterano actor ante la presentadora Adela Micha.

Carlos Bonavides rompió en llanto ante la ausencia de Laura Bozzo. (Foto: Captura de Pantalla/ Canal de las Estrellas)

Sin embargo, tras salir de su habitación, “Huicho Domínguez” se percató de que lo anterior había sido una alucinación y se encontraba desnudo: “En el pasillo, un cuate me dice ‘oiga, pero qué le pasa, métase, viejo cochino’, y me meto y entonces no había nada, estaba yo en un cuarto de tercera de la colonia no sé dónde”, añadió el actor, quien tuvo que ser calmado inmediatamente.

“Como dicen en las clínicas, me dieron un chingadazo que era alcohol del 96 para calmarme, tenía yo un delirium tremens por la abstención alcohólica”, recordó.

Bonavides contó en la emisión donde también estuvieron presentes sus compañeros comediantes César Bono, Alejandro Suárez y Luis de Alba que en otra ocasión sufrió una persecución imaginaria que lo llevó a tener un encuentro con “el diablo”.

“Otro día me correteron unos perros, yo salté una barda y salvé la botella, y saqué la botella y se me aparece el diablo, te lo juro. Y me dice el diablo ‘tómale, wey, ¿no quieres seguir tomando? tómale’, y yo asustado ‘sí señor’”, relató el actor.

Asimismo, Bonavides recordó cómo llegó a “creerse” tanto su famoso personaje, el millonario “Huicho Domínguez”, que, aunado a su adicción al alcohol y sustancias, le hicieron experimentar crudas vivencias en las que incluso puso en peligro su vida.

“Yo me aloqué tanto que me iba a Garibaldi vestido de ‘Huicho Domínguez’, (me la creí), y entonces tomaba yo de mesa en mesa, vodka, brandy, lo que me dieran, ya era un delirio, una cosa terrible, yo llegué a andar como homeless, indigente”, recordó un tanto exaltado.

Sin embargo, así como llegó a “tocar fondo” en sus adicciones, Carlos ha vivido momentos de gran éxito profesional, como fue su paso por un espectáculo cirsense donde él era la estrella.

“Pero también en Estados Unidos, en el circo con 2500 gentes, lo llené. El dueño me decía ‘another show please’ porque tenía yo (mucha) gente así. Y todo el dinero que gasté en esa época se fue por esto (la adicción)”

Tras esos fuertes pasajes, el actor re encaminó su vida, reflexión a la que llegó después de que se enteró de que su esposa Yodi Marcos estaba esperando un bebé.

“Cuando dejé de tomar me encuentro con el trabajo, con la felicidad, con la risa, con mi familia, con mis compañeros... Es un honor levantarme y decir ‘tenemos la obligación de luchar hasta cinco minutos después de nuestra muerte...(Cuando me casé con mi esposa), yo seguí tomando, y cuando se embarazó me dijo ‘bueno, ¿vamos a pedir limosna?, ¿te vas a morir en medio de la calle? Y yo dije ‘No, el niño no tiene la culpa’ y dejé la última copa y bendito sea Dios, gracias a Dios”, recordó el histrión.