Kenia López acusó a López Obrador de tener “una triple moral”

La senadora del Partido Acción Nacional aseguró que el presidente de México abraza y solapa a los delincuentes. (Video: Twitter/@kenialopezr).

La senadora del Partido Acción Nacional, Kenia López, mediante su cuenta oficial de Twitter, arremetió contra el presidente de México Andrés Manuel López Obrador al asegurar que tiene una “triple moral para delincuentes, corruptos y la oposición”

“Hoy el Presidente López Obrador dice que no tiene una doble moral y tiene razón, no tiene una doble moral tiene un triple moral, tiene una moral para los delincuentes, a eso los abraza, tiene otra moral para los corruptos de su partido y de su gobierno, a esos los solapa, tiene otra moral para la oposición y para quienes no pensamos como él a ellos, a esos, nos ataca lamentablemente el Presidente de la República no tiene doble moral, tiene una triple moral!”, señaló la panista en un vídeo que subió a sus redes sociales.

Comentó que el presidente Obrador mencionó este martes en su conferencia de prensa mañanera, desde Palacio Nacional, que él sostenía que durante su administración no se iba a espiar a nadie porque él no tenía una doble moral.

(Foto: Twitter/@kenialopezr).

Ante esto, la senadora citó las palabras del presidente:”Sí, yo sostengo no se va a espiar a nadie, a ningún periodista, a ningún opositor, pues es eso. No tengo una doble moral, un doble discurso, no soy conservador, mi doctrina no es la hipocresía, como los anteriores gobiernos a los que ustedes aplaudían”, afirmó Obrador.

A inicios de año, el mandatario nacional dijo ante miembros de la Guardia Nacional en un nuevo cuartel en Tepatitlán, Jalisco, que se deben respetar los límites del uso de la fuerza contra delincuentes porque “son seres humanos que merecen nuestro respeto”.

“Tenemos que ser respetuosos de los derechos humanos. Los delincuentes son seres humanos que merecen nuestro respeto y el uso de la fuerza tiene límites, básicamente es para la legítima defensa”, dijo AMLO a los integrantes de la Guardia Nacional según un vídeo que compartió en sus redes sociales.

Los delincuentes, añadió Obrador, pueden ser familiares, hermanos, primos “que se fueron por el camino equivocado, de las conductas antisociales. Pero aunque no sean familiares, todos los seres humanos merecen respeto. Nosotros tenemos que cuidar a todos los seres humanos”.

A lo anterior, AMLO justificó haber dicho que su gobierno también protege la vida de los delincuentes porque “también son seres humanos” al destacar que no quiere que nadie pierda la vida.

AMLO hace unos meses dijo que se deben respetar los límites del uso de la fuerza contra delincuentes porque “son seres humanos que merecen nuestro respeto”. (FOTO: PRESIDENCIA /CUARTOSCURO.COM).

“Ayer hable que también se tenía que proteger la vida de los presuntos delincuentes porque son seres humanos y me llamó mucho la atención que intelectuales y profesionales supuestamente progresistas, me cuestionaron por eso (...) ¿Cómo vamos querer que alguien pierda la vida?. ¿Cómo vamos a estar en el fondo a favor de la ley del Talión del que a hierro mata a hierro muere… y el diente por diente? y el ‘ojo por ojo’. Lo decía Tolstoi, nos vamos a quedar chimuelos todos o tuertos o ciegos”, sentenció.

Y es que en la memoria de los mexicanos está el llamado “Culiacanazo” en el que la ciudad de Culiacán fue aterrorizada por el crímen organizado luego de que el ejército capturó a Ovidio Guzmán López, uno de los hijos del capo Joaquín “El Chapo” Guzmán Loera. Por la fuerza del contraataque por parte de los narcotraficantes, Ovidio fue finalmente liberado. Tras lo sucedido, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, admitió que él mismo dio la orden de liberarlo.

