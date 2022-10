Cuáles son las opciones de inversión para aumentar tu dinero para el retiro

Invertir es una de las mejores maneras de hacer crecer nuestro dinero.

El retiro laboral en México es un derecho de los ciudadanos. Según la página oficial del Gobierno de México, la seguridad social en el país es considerada un sistema general y homogéneo de prestaciones, de derecho público y supervisión estatal, que tiene como finalidad garantizar el derecho humano a la salud, la asistencia médica, la protección de los medios de subsistencia y los servicios sociales necesarios para el bienestar individual y colectivo, mediante la redistribución de la riqueza nacional.

Por eso, se explica en el mismo sitio, cuando llega la edad de retirarse del mundo laboral es posible disfrutar del fruto de los años trabajados, al recibir una jubilación.

Esta es el acto administrativo por el que un trabajador que es activo, ya sea por cuenta propia o ajena, pasa a una situación pasiva o de inactividad laboral, tras haber alcanzado la edad máxima, o por enfermedad crónica grave o incapacidad. Obtiene entonces una prestación monetaria para el resto de su vida.

En la fracción XXIX, del apartado A, del artículo 123 de la Constitución de los Estados Unidos Mexicanos, se puede leer lo siguiente: “Es de utilidad pública la Ley del Seguro Social, y ella comprenderá seguros de invalidez, de vejez, de vida, de cesación involuntaria del trabajo, de enfermedades y accidentes, de servicios de guardería y cualquier otro encaminado a la protección y bienestar de los trabajadores, campesinos, no asalariados y otros sectores sociales y sus familiares. Para los trabajadores al Servicio del Estado se encuentra establecido en el apartado “B”-, Fracción XI, lo relativo a la seguridad social y la forma en que se organizará conforme a las bases mínimas”.

La ley dice que, a la hora de retirarse, los trabajadores deben de recibir el dinero que acumularon en los años de trabajo.

La Ley del IMSS, del ISSSTE y la del ISSEMYM contemplan las condiciones y los diferentes aspectos sobre la jubilación; pues para compensar la pérdida de ingresos que se deriva del cese laboral, al beneficiario de la jubilación se le reconoce una prestación económica que suele consistir en una renta mensual.

Sin embargo, es recomendable que no solo se piense en que a la hora del retiro, se vivirá únicamente del dinero que se junte para el retiro en, por ejemplo, las Afores. Y es que hay otras opciones para la hora de retirarse de la vida laboral, por ejemplo, invertir.

Moris Dieck es un influencer, escritor y experto en finanzas y asesoramiento financiero, que tan solo en su cuenta de Instagram cuenta con más de 400 mil seguidores. Dieck suele subir cápsulas informativas tocando temas financieros en su cuenta de Instagram, y en una de ellas, el experto comenta en qué puede invertir una persona para su retiro.

En la cápsula, el experto en finanzas pide a las personas que no se conformen con la Afore, “porque es la que ya está obligada y ya de por sí me quitan una lana, pos ya con esa, no, a ver pues qué otras cosas hay, a ver, también le metemos a Real State, y si también emprendemos un negocio, y si también le invierto yo por mi cuenta en la bolsa, y si también invierto y exploro en croudfunding, para obtener todavía otro tipo de rendimientos, y así nos la llevamos”.

Menciona que entre más se pueda hacer crecer nuestro portafolio, más podamos diversificar nuestras inversiones, y sobre todo, se haga con tiempo, para que crezca con interés compuesto, “se los aseguro, no se van a pensionar a los 65, se van a pensionar mucho antes”.

Dice que, entre antes las personas se conviertan en inversionistas, más ganancias podrán tener en menos tiempo, “así que, eso nos ayuda, también es una forma de prever, es una forma de protegernos contra eventualidades, al final de cuentas, tenemos un portafolio de inversión que nos va a impulsando a crecer nuestra vida y nuestra vida financiera”, concluye el experto en finanzas.

