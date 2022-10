Chumel Torres culpó a la 4T de que el Ejército ya no persiga al “narco”

(Foto: Instagram @chumeltorres)

A estas alturas del sexenio de Andrés Manuel López Obrador (AMLO) ya no resulta novedad su insistente apoyo a las Fuerzas Armadas. No así las iniciativas del Federativo enfocadas el refuerzo de su presencia y reivindicación de su reputación, según el tabasqueño.

Un caso de ello, y que continúa impactando en la opinión pública, es el hackeo masivo que el grupo Guacamaya propició a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), filtrado miles de documentos confidenciales que comprobarían el enorme poderío que la dependencia ha obtenido en el actual sexenio.

Entre los archivos - que los hacktivistas proporcionaron al periodista, Carlos Loret de Mola - se identificó la posible creación de una línea aérea comercial con once aviones en su flotilla (incluido el avión presidencial) a cargo de la empresa militar Olmeca Maya Mexica - encargada del manejo y administración del Tren Maya, el Felipe Ángeles o el Aeropuerto de Tulum.

Esta revelación intensificó las críticas contra del Gobierno autodenominado de la Cuarta Transformación (4T), entre las cuales no faltaron las críticas y sátiras del polémico influencer, Chumel Torres.

(Foto: GALO CAÑAS /CUARTOSCURO.COM)

A través de su cuenta de Twitter, el presentador de El Pulso de la República arremetió contra el movimiento liderado por Andrés Manuel, acusándolo de designar al Ejército tareas ajenas al tema de seguridad, tanto así, insinuó, que ya ni siquiera los castrenses estarían persiguiendo al crimen organizado.

“Ahora la SEDENA tendrá su propia aerolínea. La 4T pone a los militares a hacer todo, menos perseguir al narco”.

Sin embargo, esta no ha sido el único cuestionamiento que Torres ha lanzado a raíz de esta filtración, pues fue el 4 de octubre cuando lanzó otro tweet luego que Andrés Manuel confirmara que la Sedena considera la creación de su propia aerolínea, contemplando la inclusión del avión presidencial.

“¿Pero que no ya se había rifado? ¿O ni AMLO se creyó su propia mentira? (Como cuando dijo que era presidente legítimo LOL)”, publicó Chumel.

Cabe recordar que la venta de la aeronave, de nombre José María Morelos y Pavón, ha sido una de las promesas que López Obrador no ha podido concretar, pues - a cuatro años de su sexenio - las rifas y los intentos por venderlo o rentarlo han fracasado. En tanto, su mantenimiento continúan costando millones de pesos de las arcas del Gobierno Federal.

(Captura: Twitter)

Con el caso de Guacamaya Leaks, la instauración de la nueva aerolínea es una opción a considerar por la rentabilidad que podría representar. Pese a que aún se encuentra en fase de estudio, primeras proyecciones apuntarían a volverla una realidad para el 2023. Además, otra de los propósitos es poder crear nuevas rutas hacia ciudades que no cuentas con conexiones directas por cielo.

“El avión presidencial no lo usamos porque costaría muchísimo. Cuesta mucho operarlo, no ahorramos todo eso. Pero al pasarlo a esta empresa se va a rentar para vuelos largos porque ese avión no se debió comprar para vuelos en México. Para que ese avión fuese eficaz tiene que tener un promedio de vuelo de cinco horas”, aclaró López Obrador en su mañanera del 4 de octubre.

El vehículo se trata de un Boeing 787-8s de la serie Dreamliner que fue adquirido hace una década, entregado en 2016 y utilizado por el entonces mandatario Enrique Peña Nieto.

SEGUIR LEYENDO: