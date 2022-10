Sylvia Pasquel confesó que sintió abandono por parte de Silvia Pinal cuando era niña: “Sí me afecta”

Sylvia se reveló como se encuentra su mamá (Foto: Instagram/@sylviapasqueloficial)

La Dinastía Pinal continúa en el ojo público, pues las tensiones que hay entre algunos de los integrantes de esta polémica familia no han parado. Tal es el caso de Sylvia Pasquel, quien en esta ocasión mencionó que llegó a sentirse abandonada por parte de la matriarca cuando era niña.

Fue en el nuevo reality show Siempre Reinas -el cual se estrenó el pasado 2 de octubre en Netflix- donde la hija de Silvia Pinal confesó que aún sufre de los estragos que implicó el divorcio entre la Diva del cine de oro mexicano y su padre Rafael Banquells.

“Mis papás se divorciaron cuando era muy niña. Mi mamá fue muy noviera, era un cuerazo. Entonces trabajaba mucho, viajaba mucho y tenía muchos galanes”, se escuchó decir a Pasquel durante una plática que matuvo con una terapeuta.

En este sentido, Sylvia rescató que, cuando era pequeña ella deseaba poder compartir más tiempo con su progenitora, pero debido al ritmo de vida que llevaba Pinal no siempre pudo ser posible.

Sylvia Pasquel y Silvia Pinal en el aeropuerto de Madrid, España (Foto: Instagram/@michellesalasb)

“Necesitaba estar con mi mamá. Yo sí siento que tengo una huella de abandono muy fuerte, y tengo que trabajar siempre con eso. He tenido que trabajar a lo largo de la vida para que la huella de abandono no me afecte”, dijo ante las cámaras.

Asimismo, Pasquel apuntó que estos hechos en su vida también le han repercutido en otros aspectos, como lo es su forma de socializar.

“Reconozco que hay momentos en los que sí me afecta. Me puedo sentir excluida y, a veces, hasta menospreciada”, sentenció.

Cabe recordar que, con esta nueva producción vía streaming, Laura Zapata, Sylvia Pasquel, Lorena Herrera y Lucía Méndez abrieron la intimidad de su día a día a los espectadores, pues durante los capítulos, las famosas mostrarán su lado más crudo lejos de los melodramas.

La actriz vivió una infancia dura (Foto: Twitter)

Desde que se lanzó el trailer de esta producción hace unos meses el proyecto causó expectación entre el público, pues muchos usuarios se preguntaron cómo se iba a desarrollar un programa de telerrealidad conjuntado a figuras de tan fuertes personalidades como lo son las protagonistas.

Esta combinación ha resultado explosiva y algunos usuarios han señalado que en el show se aprecia una guerra de egos y un roce de personalidades. Ante este estreno, fue la hermana de Thalía quien invitó a sus seguidores a reproducir el programa. Así lo escribió Laura Zapata en Instagram y etiquetó a sus compañeras: “Ya está en Netflix Siempre reinas, ¿quién la está viendo? Dios bendiga este proyecto! En 190 países!”.

Lucía Méndez contó cuando conoció a Pablo Escobar

Durante Siempre reinas, Lucía Méndez recordó la ocasión en que acudió a un concierto en Medellín, Colombia, sin saber que se encontraría con uno de los capos más peligrosos a nivel mundial.

Lucía Méndez y Pablo Escobar (Fotos: Instagram/Archivo)

“A cualquiera le pasa eso, nunca sabes quién te va a contratar. Me dice mi mamá: ‘me vas a matar’. Y yo, ‘¿por qué?’” A lo que la madre de Lucía habría añadido: “¿Sabes quién está sentado enfrente de ti? Pablo Escobar”.

Méndez confesó que al enterarse de la situación se aterró, pero decidió mantener el profesionalismo y llevar a cabo el show.

“(Fue) cuando estaba en su momento, cuando ea Pablísmo Escobar, petrificada. Creo que es una de las veces que más me he asustado. Nos metimos al camerino, mi mamá blanca, ya me había cambiado, ya nos íbamos y: ‘el señor Pablo Escobar quiere saludarlas’”, narró la actriz de Colorina y continuó:

Un choque de adrenalina tan fuerte, tan impresionante, yo me quedé muda. Te juro que dijo esto: ‘El día que usted quiera, alguien la moleste, haga algo a usted o a su familia, yo sólo le pido que marque este teléfono y usted va a tener en mí un amigo.

