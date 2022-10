Balacera de Zapopan: AMLO enalteció su política de seguridad ante intervención del Ejército

El presidente destacó la participación de la Defensa Nacional en la balacera de Zapopan, Jalisco

En la tarde del domingo 2 de octubre, las inmediaciones de la Plaza Andares de Zapopan, en Jalisco, fue arena de un enfrentamiento armado entre civiles armados y el Ejército que dejó a - por lo menos - una persona muerta y tres más lesionadas.

Como era de esperarse, el ataque que paralizó al municipio fue tema de conversación en la mañanera del presidente, Andrés Manuel López Obrador (AMLO), quien retomó el altercado, pero como una prueba para “sustentar” su política de seguridad militarizada.

Según detalles referidos por el tabasqueño, el intercambio de balas suscitó en un primer momento entre presuntos miembros del crimen organizado y escoltas de un empresario, al cual pretendían secuestrar. Una confrontación a la que, destacó, posteriormente intervinieron elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena).

Con ello, el Jefe del Ejecutivo Federal volvió a defender la permanencia militar en materias de seguridad pública, pues de no ser así, presumió, la Defensa Nacional no hubiera podido actuar frente a la balacera.

“Si no se permite al Ejército intervenir en asuntos de seguridad pública, en esa balacera el Ejército no podría intervenir”.

Usuarios en redes sociales compartieron las imágenes del hecho

El pronunciamiento del mandatario mexicano suscita en aras del segundo debate de la Cámara de Senadores respecto a la iniciativa que propone extender hasta el 2028 la presencia de las Fuerzas Armadas en la seguridad pública.

Este lunes 3 de octubre, las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales y de Estudios Legislativos de la Cámara Alta convocaron a analizar las modificaciones de la minuta que fue rechazada semanas atrás.

Bajo ese tenor, López Obrador llamó a las bancadas opositoras a rectificar su postura en contra de la política de seguridad obradorista: “Es de sabios cambiar de opinión (..) Es un asunto politiquero. Hay que levantar el nivel”, comentó, asegurando que legisladores de dichas militancias ya se han posicionado a favor del Ejército.

“Ya lo han hecho legisladores de oposición que de manera independiente, sin someterse a la línea de los partidos, están a favor de que siga ayudando el Ejército y la Marina en labores de seguridad pública”.

Es pertinente recordar que este proyecto fue propuesto por la diputada, Yolanda de la Torre, del Partido Revolucionario Institucional (PRI) quien recibió el respaldo de su bancada en San Lázaro. Sin embargo, las y los priistas de la Cámara Alta han cerrado filas en contra de la minuta, dificultando así el camino de la 4T para aprobarla.

La Cámara de Senadores irá por "el segundo round" para aprobar la reforma a la Guardia Nacional y las Fuerzas Armadas. (FOTO: GRACIELA LÓPEZ /CUARTOSCURO)

Las y los integrantes de las comisiones fueron citados este 3 de octubre a las 17:00 horas, en la Sala de Comparecencias, para dar análisis y discusión al dictamen devuelto, el cual propone reforma a las disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicano (CPEUM) y las leyes secundarias de la Guardia Nacional.

De acuerdo con la periodista Leticia Robles de la Rosa, los grupos parlamentario ya se encuentran revisando la eventual aceptación de la propuesta, por lo que si logran consenso, antes de la sesión de comisiones, se presenta al pleno sin modificaciones.

En cambio, si no hay acuerdo, las comisiones serán las que aprueben en sus términos la minuta para que se discuta el próximo 4 de octubre. No obstante, si el documento no tiene respaldo de la oposición, el pleno votará la minuta y lo más probable es que no sea aceptada.

