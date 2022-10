“Vamos camino a una dictadura”: la ácida crítica de Jesús Zambrano contra el gobierno de AMLO

Jesús Zambrano aseguró que el gobierno de AMLO va “en camino” a convertir al país en una “dictadura” (Fotos: Presidencia de México // Cuartoscuro)

El dirigente nacional del Partido de la Revolución Democrática (PRD), Jesús Zambrano Grijalva, aseguró que el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) va “en camino” a convertir al país en una “dictadura”.

La noche del pasado primero de octubre, a través de su cuenta oficial de Twitter, el líder del sol azteca recordó a sus seguidores que desde el inició de la administración de Movimiento Regeneración Nacional (Morena) el PRD advirtió sobre cómo el mandatario federal llevaba a México a una “dictadura”.

Por ello, el perredista indicó que la mejor forma de “derrotar” al partido guinda en las elecciones presidenciales del 2024 es la formación de un “Frente Progresista Nacional”.

“Como lo hemos venido diciendo: vamos en camino hacia una dictadura. Derrotemos a Morena con un gran Frente progresista nacional”

Como lo hemos venido diciendo: vamos en camino hacia una dictadura. Derrotemos a Morena con un gran Frente progresista nacional. — Jesús Zambrano (@Jesus_ZambranoG) October 2, 2022

Ante su publicación, las reacciones de los internautas no se hicieron esperar, pues varios usuarios le dieron la razón al político, al asegurar que es necesario una alianza con los partidos de oposición para “sacar de Palacio (Nacional) a López Obrador.

“Totalmente de acuerdo Zambrano, se necesita un Frente Unido para derrotar a los 4treros, pero la primera condición debe ser no aceptar absolutamente a ninguna rata que haya estado en Morena. ¡A Nadie!” y “La unidad hace la fuerza”, fueron algunas de las respuestas.

PRD va en busca de alianzas rumbo al 2024

Jesús Zambrano ha manifestado su disposición a continuar una alianza (Foto: Twitter/@PRDMexico)

Cabe recordar que tras la suspensión de la coalición Va por México -integrada por el Partido Acción Nacional (PAN, Partido Revolucionario Institucional (PRI) y el PRD- Jesús Zambrano ha manifestado su disposición a continuar una alianza.

El pasado 27 de septiembre el líder perredista dio a conocer que, pese a que hay una “confianza que se ha lastimado severamente” en relación con el actual tricolor, su partido está dispuesto a construir acuerdos con la dirigencia del PRI.

“Ojalá y que sea en mejores condiciones con otros interlocutores, lo decimos con toda responsabilidad y con todo respeto al PRI”, señaló el político mexicano durante una gira de trabajo por Monterrey.

El líder del PRD agregó que siguen las pláticas con sectores del PRI tanto en el Senado de la República como en los estados (Foto: Twitter/@PRDMexico)

En su participación, Zambrano Grijalva recordó que en la entidad la dirigencia estatal, encabezada por Silvia Elizondo, ha mantenido una relación de colaboración con las direcciones locales del PRI y del PAN buscando darse confianza para caminar juntos rumbo a las elecciones presidenciales.

“Será sin duda muy importantes para el estado de Nuevo León y también lo mismo en Coahuila, en donde estamos buscando que se incorporen fuerzas políticas a una coalición más amplia, construyéndose desde lo local y de la mano de la sociedad, más allá de los partidos políticos. Tenemos confianza en que podemos lograr que para el 2024 caminemos juntos para las elecciones presidenciales, federales y las nueve gubernaturas que se renovarán en ese año”, precisó.

El dirigente del PRD reiteró su confianza en que para las elecciones del 2024 pueda lograrse una alianza no sólo de partidos, pues “hay una exigencia muy clara de los sectores productivos, económicos y sociales, de la sociedad regiomontana que lo que no quieren que pase y no debemos permitir que pase en el 2024, es que Morena continúe al frente de la República”.

En este sentido, agregó que siguen las pláticas con sectores del PRI tanto en el Senado de la República como en los estados mismos para construir un posible acuerdo en el Estado de México y Coahuila para el 2023, “seguiremos hablando y reforzando los acercamientos”, recalcó.

