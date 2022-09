Santiago Creel se destapó como futuro candidato presidencial

El panista afirmó que otros miembros de la Cámara de Diputados también buscan ocupar un cargo en las próximas elecciones del 2024. (Foto: Twitter/@SantiagoCreelM)

Santiago Creel, presidente del Congreso de la Unión y de la Cámara de Diputados, confirmó sus intenciones de participar en el próximo proceso electoral del 2024 como candidato a la presidencia de México. El senador declaró ante los medios de comunicación que cuenta con las habilidades y conocimientos necesarios para competir en la contienda política. Además, mencionó que no es el único aspirante, pues otros miembros de la Cámara Baja tiene intenciones de ocupar algún cargo público en la elección popular.

Del mismo modo, expresó que su deseo por convertirse en el próximo ejecutivo nacional ya era conocido por varios miembros de la Cámara de Diputados, por lo que no era ningún secreto. “¿Tengo aspiraciones? Claro que tengo porque no lo voy a decir, pero ¡Ojo! Las tenía desde antes de que me eligieran. Todo mundo sabía, digo tampoco quiero yo decir que todas y todos los 500 sabían, pero la gran mayoría y los liderazgos de la Cámara sabían perfectamente mis aspiraciones”, compartió.

A pesar de sus intenciones, el ex dirigente de la Secretaría de Gobernación (Segob) aclaró que no ocuparía su actual cargo para promocionarse políticamente y, por el contrario, su experiencia, así como su convicción serían suficientes. Creel espera armar un gobierno de coalición y de reconstrucción nacional, por lo que construir una oposición en contra del Movimiento Regeneración Nacional (Morena), será importante, aunque respetará la posición de cada partido.

“Lo ideal es la alianza completa, es lo que yo deseo y es en lo que voy a trabajar, pero con esa misma convicción quiero decirles que yo respeto la decisión de cada partido y la respeto porque así debe de ser, eso es parte de la pluralidad, se vale pensar distinto”, señaló el funcionario.

Entre los partidos con los cuales espera crear una coalición se encuentra Movimiento Ciudadano (MC) y los partidos que integran el movimiento Va por México, su Partido Acción Nacional (PAN), el Partido Revolucionario Institucional (PRI) y el Partido de la Revolución Democrática (PRD), esto para hacerle frente al partido de Andrés Manuel López Obrador. Aseguró que ya ha conversado con los miembros del MC, sin embargo, la decisión final la tienen ellos.

A pesar de sus intenciones, aclaró que la resolución final la tendrá su partido, el PAN, los miembros de Va por México, así como la ciudadania mexicana y afirmó que, en caso de no contar con el presupuesto suficiente para participar en las próximas elecciones presidenciales, apoyará a cualquiera de sus compañeros, pues para él lo más importante es el proyecto de oposición.

“Si a mí no me alcanza, porque soy un hombre realista, si a mí, mi capital no me alcanza, yo me sumaré a quien sí le alcance, sea hombre o mujer. Para mí lo más importante es el proyecto de Va por México”, mencionó ante los medios de comunicación.

La respuesta del titular del Congreso de la Unión y de la Cámara de Diputados se dió después de que Ignacio Mier, Coordinador de los Diputados de Morena, acusó a Creel de tomar un papel protagónico durante la conversación de la consulta ciudadana sobre el uso de la Guardia Nacional y las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad ciudadana. Según el funcionario morenista, el único propósito de oponerse a la propuesta de AMLO fue buscar su posicionamiento como una opción de candidato presidencial.

“Ni le importa la Constitución, ni el Constituyente permanente, ni la seguridad de las mexicanas y los mexicanos, seamos honestos, usted lo que pretende es iniciar la carrera para lograr la candidatura de su partido en las próximas elecciones”, puntualizó Mier.

