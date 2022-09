Capacitación a policías locales, la demanda de la oposición para avalar dictamen sobre Fuerzas Armadas

Imagen de archivo de soldados haciendo guardia en las afueras de Monterrey, México. 27 de junio, 2021. REUTERS/Daniel Becerril/Archivo

En el Senado de la República se llevan a cabo intensas negociaciones a cargo de Morena para aprobar sin modificación la minuta enviada por la Cámara de Diputados con la que se extiende hasta 2028 el periodo en el que el titular del Ejecutivo federal tendrá la posibilidad de emplear al Ejército y la Marina en tareas de seguridad pública.

No obstante, en círculos políticos trascendió que el bloque opositor habría logrado que el coordinador de Morena, Ricardo Monreal, acepte incluir en el dictamen la obligación para que la Federación asigne presupuesto a los estados y municipios con el propósito de capacitar a las policías locales, además de reducir a 2026 el plazo de permanencia de las Fuerzas Armadas en las calles del país.

El propio Monreal reconoció este martes en sus redes sociales que los grupos parlamentarios en comisiones están “intentando aproximaciones para redactar una alternativa en el quinto transitorio, relativo al plazo de permanencia de las Fuerzas Armadas en labores de seguridad pública”.

Cabe recordar que la semana anterior, cuando Morena no parecía reunir los suficientes votos para aprobar la reforma constitucional, fue el coordinador morenista quien propuso a los partidos de oposición retirar del Pleno el proyecto antes de ser votado a fin de devolverlo a comisiones y con ello ampliar la discusión.

Este martes 27 de septiembre, el secretario de Gobernación, Adán Augusto López Hernández, compareció en la Cámara Alta como parte de la glosa del cuarto informe de gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, por lo que los senadores de oposición aprovecharon para criticar lo que consideran la militarización del país que emprendió Morena.

Al salir de su comparecencia, Adán Augusto López fue cuestionado pro los medios si este ejerció presión sobre los senadores de oposición para que votaran a favor de extender la permanencia de las Fuerzas Armadas, tomando en cuenta que en días pasados el legislador Raúl Paz abandonó al PAN para sumarse a Morena, partido al que apoyará de ahora en adelante.

“No, yo no participé en ninguna presión hacia senadores de oposición para que cambiaran el sentido de su voto. No es nuestra convicción ni nuestra formación; nosotros actuamos de distinta manera”, se defendió el titular de Segob.

(Foto: Cuartoscuro)

El tabasqueño reconoció que dialogó con actores políticos de oposición “y en el caso de senadores de oposición, hablé con muchos de ellos”.

Luego que el proyecto que fue impulsado en San Lázaro por el PRI con el apoyo de Morena, Adán Augusto López se reunió con Ricardo Monreal, quien le adelantó que sería muy difícil lograr que el bloque opositor en la Cámara Alta votara sin cambios el dictamen enviado por la Cámara de origen.

Adán Augusto admitió que el gobierno federal tiene interés en que la minuta se apruebe sin modificaciones: “Lo que sí creemos, es que es posible construir un consenso y que esta minuta que hoy está en comisiones, pueda ser votada y aprobada antes de que se venza el plazo, que entiendo se vence el día 5 de octubre. Yo tengo confianza en que se pueda construir ese consenso”.

Esta semana, la dirigencia nacional del PAN se reunió con representantes del Parlamento Europeo, para externar lo que consideran múltiples riesgos que enfrenta México bajo el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, donde los rubros más preocupantes son la crisis de seguridad, la militarización del país y la presión a instituciones y actores políticos.

