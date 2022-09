Desde Pumas a Shakira: Arturo Zaldívar se dijo listo para Qatar 2022 en TikTok

El consejero presidente se dijo listo para la Copa Mundial de Futbol en Qatar(Fotos: TikTok/@arturozaldivarl)

La fiebre futbolística por la Copa del Mundo de Qatar 2022 ha ido aumentado en el país, incluso en sectores que no son futbolísticos, pues a meses de que la Selección Nacional de México debute ante Polonia el 22 de noviembre, muchos internautas han comenzado a llenar sus redes sociales sobre el tema que estará en boga.

Uno de ellos fue el ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nacional (SCJN), Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, quien mediante su cuenta oficial de TikTok aprovechó para abordar sus preferencias del balompié nacional e internacional, aunque confesó no ser futbolero.

“¿Listos para el Mundial 2022?”

A través del “trend” de la plataforma conocido como ¿A quién prefieres?, el doctor en Derecho se decantó sobre el Barcelona respecto al Real Madrid, ambos de la Liga de España, debido a que consideró que los culés “son más que un club”; asimismo, se dijo seguidor más del método, como entrenador, de Guardiola que el de José Mourinho.

Mientras que, sobre talentos individuales, el ministro prefirió al brasileño Pelé sobre el mítico 10 argentino, Diego Armando Maradona. Aunque, en la pregunta sobre Lionel Messi y Cristiano Ronaldo, sin dudarlo, el también profesor mostró su simpatía por el actual delantero del PSG: “Messi siempre”.

En tanto, sobre el futbol mexicano, sin dar mayores detalles, Zaldívar Lelo de Larrea mostró preferencia sobre el Club Universidad Nacional, mejor conocidos como los Pumas, que por el Club América. Siguiendo con su preferencia sobre el equipo de su alma máter, la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), el ministro prefirió a Jorge Campos sobre Guillermo Ochoa entre los porteros mexicanos.

No obstante, sobre las posiciones en el terreno de juego, se dijo más fanático de los delanteros que de los porteros; asimismo, indicó que prefiere un sistema de juego que ataque, ya que argumentó que es la mejor defensa que un equipo puede tener. Sobre el mismo tenor, en caso de poder escoger, explicó que se quedaría con los directores técnicos sobre los árbitros.

Por último, en un giro a las preguntas 100% futbolísticas e introduciéndose a temas que corresponden también a la farándula internacional, Arturo Zaldívar se puso del lado de la cantante Shakira antes que del defensa central del Barcelona, Gerard Piqué, luego de que ambos anunciaran su separación a mediados del presente año.

“Shakira, por supuesto”

Arturo Zaldívar explicó legalidad de aventar peluches del Dr. Simi (Foto: capturas de pantalla)

El TikTok rápidamente se volvió viral en la plataforma, alcanzando en menos de un día más de 13 mil me gusta, así como casi 135 mil vistas; además, recibió más de 400 comentarios, entre los que le dio “me gusta” a unos cuantos: “Estamos de acuerdo en tooodas, sobre todo en Pumas”, “se la sabe, ministro. Excelente día”, “me simpatizaba sr. ministro, pero ir en contra del Ame...no tiene perdón de Dios”, “Obvio, @shakira”.

Esta no es la primera vez que el ministro presidente de la Suprema Corte se vuelve viral por contenido en TikTok, pues tan solo el pasado domingo 18 de septiembre, otro de sus videos se popularizó al hablar de la fiebre de peluches del Dr. Simi en los conciertos que se llevan a cabo en el país.

Durante su discurso en aquella ocasión, el experto en derecho penal indicó que no es ilegal aventar dicho producto en los eventos masivos, luego de que algunos recintos comenzaran a prohibirlos. “No es ilegal, sólo te sugiero que respetes el reglamentos correspondiente”, explicó en la grabación de 18 segundos, además de recomendar que no se aviente directamente al rostros de las personas, además de que no incluya mensajes de odio.

