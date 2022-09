Las nuevas imágenes de Tenoch Huerta como Namor en Black Panther

Tenoch Huerta ha mencionado en repetidas ocasiones que su papel no es inclusión forzada (Crédito: AFP)

Desde 2021, se anunció que Tenoch Huerta sería Namor, el villano de Black Panther 2: Wakanda por siempre. A poco tiempo del estreno de la película de Marvel, el actor mexicano apareció en la portada de una famosa revista.

Tenoch Huerta apareció junto a las actrices Letitia Writght y Angela Basset en la portada de Empire Magazine, la revista estará a la venta a partir del 29 de septiembre.

En la imagen, el actor que dio vida a Namor fue retratado con un penacho inspirado en distintas culturas originarias de México, pues tenía plumas como Quetzalcóatl y la cabeza de un tigre. Dentro del número de Empire, se revelaron más imágenes de la película que llegará a los cines el próximo 11 de noviembre.

Cabe recordar que en julio se filtró una ilustración de Tenoch como Namor, pero con el paso del tiempo, Disney y Marvel fueron lanzando las imágenes oficiales, causando todo tipo de reacciones en redes sociales.

Cuando se dio a conocer que formaría parte de esta producción y apareció el primer vistazo de su personaje Namor, muchos de sus seguidores y admiradores se alegraron, pero también recibió duras críticas en redes sociales que podrían ser consideradas clasistas, racistas e incluso xenofóbicas.

Este fue el primer vistazo a su caracterización (Captura Youtube: Marvel Latinoamérica Oficial)

El pasado 10 de septiembre se llevó a cabo la D23 Expo, evento en el que Disney presentó sus nuevas producciones de Pixar, Marvel y Star Wars. Fue durante un panel de este espacio en el que Tenoch Huerta pudo hablar sobre la inclusión de personas de piel morena en proyectos de esta empresa.

En conversación con Variety, el famoso que dio vida al villano Namor en Black Panther explicó que nunca imaginó ser actor, pero una vez que comenzó a involucrarse, se dijo orgulloso por formar parte del proyecto.

Tenoch Huerta durante la D23 Expo

“Fue sorprendente, nunca imaginé ser actor porque en México los actores son blancos, no de piel morena. Pero entonces esto pasó y me convertí en actor, trabajo en múltiples series y películas, ahora estoy aquí, en este mundo, con este director, en este proyecto”, dijo ante las cámaras.

Es importante recordar que en febrero de 2022, Huerta arremetió contra las telenovelas mexicanas pues “no tienen nada que ofrecerle”.

Respecto a su participación y la de otras personas latinas en producciones de Marvel, Tenoch Huerta explicó lo siguiente: “Es genial porque es natural, tu puedes sentir que no está forzado, no es como la gente que insiste en decir ‘Esto es inclusión forzada’, ‘Lo están forzando’, (eso) no es verdad, es normal, es hermoso y es natural, estoy muy feliz de estar aquí” mencionó.

Durante la D23 expo, Tenoch Huerta explicó lo que representa su papel como Namor en la industria (Crédito: Twitter/@Variety)

Esta no es la primera vez en que Tenoch Huerta expresa así sus pensamientos, pues además de formar parte de Poder Prieto y constantemente compartir ese tipo de contenido en su cuenta de Twitter, el famoso actor lanzó un mensaje sobre la inclusión durante la Comic-Con 2022.

Quién es Namor, el personaje de Tenoch Huerta en Black Panther

El nombre completo de este personaje es Ultimate Namor, se trata de un submarinero que tiene una fuerza de más de 1000 toneladas al entrar en contacto con el agua.

Esta fue la primera filtración (Foto: MCU_Facility)

Se trata de un antihéroe de Marvel Comics que apareció por primera vez en el título Motion Picture Funnies Weekly #1 (1939). Namor es considerado como uno de los primeros mutantes de la Tierra pues es hijo de un Atlante y un ser humano.

Antes de crear su grupo de forajidos llamado Cabal, fue miembro de Los Vengadores y además de los X-Men. Namor incluso tuvo una participación en la Segunda Guerra Mundial.

