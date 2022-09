Esposo de Dulce María aseguró que la ex RBD sí fue invitada a boda de Maite Perroni

(Fotos: Instagram)

Después de que Maite Perroni compartiera desde sus redes sociales que próximamente se casará con Andrés Tovar, las especulaciones respecto a quiénes serán sus invitados no tardaron en aparecer y fue el esposo de Dulce María quien confirmó que la ex RBD sí fue contemplada para la ceremonia.

Y es que, aunque durante varios años han permanecido algunos rumores de que la relación entre ambas famosas está un poco fragmentada, las recientes declaraciones de Paco Álvarez podrían poner punto final a las especulaciones sobre una mala relación entre ambas.

Fue durante una entrevista con Venga la Alegría durante la alfombra roja de la película Mal de ojo, donde la pareja de Dulce María confesó todo lo que sabe hasta el momento del enlace nupcial entre Perroni y Tovar.

“Sí claro (que está invitada) pero no sabemos todavía... no voy a ser padrino. La fecha todavía no me la sé, perdón, soy medio distraído”, comentó ante las cámaras de Tv Azteca.

¡Se estrenó la película "Mal de Ojo" y las cámaras de #VLA estuvieron presentes en la alfombra roja con los protagonistas! 🙌🎉🎞🎥📺 #EsMartesVLA pic.twitter.com/JpWcWzK7iE — Venga la Alegría (@VengaLaAlegria) September 20, 2022

Cabe recordar que a principios de 2022, Dulce María señaló que ella no tenía ningún tipo de diferencias con sus excompañeros de Rebelde e, incluso, apuntó que les guarda mucho cariño a todos.

“A todos les tengo mucho cariño, mucho respeto y mucha admiración, así será siempre. finalmente, eso ya no tiene que ver con la amistad ni con la relación personal de nosotros, era algo más profesional”, agregó en una plática con el matutino Hoy.

Como ejemplo de su relación con Maite Perroni, Anahí, Christian Chávez, Christofer Uckermann y Alfonso Herrera contó que antes de que se llevara a cabo el show tuvieron una reunión en la casa de uno de ellos y ahí convivieron como suelen hacerlo y, según explicó, esos íntimos momentos son los que de verdad reflejan la amistad que conservan a pesar del tiempo.

“A finales de 2019 nos juntamos todos en la casa de Poncho como amigos, como compañeros, como seis personas que vivimos muchas cosas importantes que nadie más sabe más que nosotros [...] eso fue lo que yo rescato, creo que esa es la esencia de nosotros”, recordó.

Así recreó su íconico look (Foto: Instagram/@dulcemaria)

Qué se sabe sobre la boda de Maite Perroni y Andrés Tovar

Durante un reciente encuentro con los medios de comunicación, Maite confirmó que su boda será muy íntima y en México.

“Ya tengo todo listo, ya estamos más que preparados para celebrar con amigos y familia. Para nosotros México es nuestra base, nuestra casa nuestro país”, sentenció y agregó:

“No vamos a vender la boda, para nosotros es algo personal y para nosotros es importante no lucrar con nuestra vida privada (...) los medios que se sumen de forma amorosa y de forma positiva van a ser bienvenidos”.

Además, fue el pasado 12 de septiembre cuando la intérprete de 39 años recurrió a su cuenta de Instagram para compartir con sus 10 millones de seguidores la enhorabuena, se va a casar con Andrés Tovar.

“¡We said yes! (¡Dijimos que sí!) Nunca había sentido tanto amor, certeza y felicidad. Te amo, amor de mis vidas. Aquí, cerquita de Dios, el sol y la luna, quiero pedirte que te cases conmigo. Nunca había sentido tanto amor, certeza y felicidad. Te amo, amor de mis vidas”, escribió en su post.

