Sin acuerdo ni beneficios: la difícil salida de Memo del Bosque de Televisa

El productor Memo del Bosque ha vivido cambios notables en los últimos tiempos, pues además de librar una ardua batalla contra el cáncer que padeció hace unos años y hasta hace poco tiempo, el realizador atraviesa un nuevo reto en su carrera profesional.

Y es que tras 30 años de formar parte de Televisa, Del Bosque hizo pública hace unos días su salida de la empresa en la que se desarrolló en programas como El calabozo, Nosotros los guapos y Perdiendo el juicio, además de la creación del canal musical Telehit.

“Hoy después de 30 años, digo adiós a mi casa televisa donde trabajé feliz gran parte de mi carrera profesional, gracias siempre a Emilio Azcárraga por toda la historia de vida compartida, a Bernardo Gómez por su cariño, apoyo y confianza, Alfonso de Angoitia por respaldar siempre mis proyectos”, escribió el productor en su cuenta de Instagram.

Tras el anuncio en el que no detalló las causas de su salida, las especulaciones no se hicieron esperar y circularon diversas versiones respecto al fin de su relación con la empresa de entretenimiento audiovisual con mayor proyección en América Latina.

Ha sido hasta ahora cuando Memo del Bosque se tomó un tiempo para hablar abiertamente sobre las razones que lo llevaron a tomar la decisión de dejar de formar parte de la empresa en la que desarrolló su prolífica trayectoria.

Fue en una reciente emisión del programa de YouTube del periodista Gustavo Adolfo Infante donde el esposo de la conductora en retiro Vica Andrade compartió detalles de su salida de Televisa Univisión:

“Es muy sencillo, se venció mi contrato, no nos pusimos de acuerdo, entonces hay un momento en que tú vienes trabajando y dando resultados y llegas a un punto en el que dices: ‘Se termina el contrato, de aquí para adelante, ¿qué se puede subir para que lo discutamos y lleguemos a algo?’. Pero no hubo ni oportunidad de hablar”, expresó el realizador creativo.

El ex esposo de la conductora Mónica Noguera explicó que los ejecutivos de Televisa le propusieron una alternativa para continuar en su labor, sin embargo decidió aprovechar el momento para comenzar a desarrollar un nuevo proyecto. “El planteamiento y la propuesta de la empresa era: ‘No, Memo, pues vamos a rebajar y vamos a irnos más abajo porque esa es la nueva estrategia de lo que estamos haciendo’, entonces decidí pasar”.

El productor puntualizó que su salia de la compañía se dio en los mejores términos, y se mostró agradecido por tantos años de trabajo en conjunto.

“Yo ya traía la iniciativa hace mucho tiempo, que me encantaría hacer proyectos y contenidos independientes con mi productora, entonces no se dan las condiciones allá y se acomoda perfecto, entonces dije ‘prefiero pasar’, todo maravillosamente bien, en buenos términos… y simplemente fue, si esa es la estrategia que están ustedes manejando yo no puedo ir con ella y prefiero jugármela por la libre”, recalcó.

Finalmente, el productor explicó que le causa mucha ilusión poner a volar su imaginación y crear contenido independiente, ahora lejos de la televisora de San Ángel. “Me encantaría hacer más series que no nada más sea comedia, contenidos y que tenga la facilidad de todas las plataformas a ver con quién puedes trabajar”.

“Después de levantarme de la situación tan grave que tuve en el hospital, Dios me da el milagro de vivir esta oportunidad de vida, este tipo de cosas ya no me pega tanto… dije, te sales del confort, de una seguridad, pero eso también te motiva a ir por más cosas, a generar contenido del que puedas ser socio tú porque ahí todo es de la empresa, te pagan muy bien, vives muy bien pero nunca nada será tuyo”, reveló el productor de 57 años.

