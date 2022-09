Qué es el Atlas Nacional de Riesgos, el sistema que monitorea los peligros a los que se enfrenta México

Protección Civil. FOTO: MOISÉS PABLO/CUARTOSCURO.COM

A sólo unos días de conmemorarse el Día Nacional de Protección Civil (19 de septiembre), fecha que recuerda las experiencias que dejaron los terremotos ocurridos en septiembre de 1985 y en 2017, se dio a conocer que en México existe una tasa de apenas 3.0 servidores públicos de Protección Civil por cada 100 mil habitantes.

En el marco de esta fecha, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) emitió una serie de datos en la que destaca la baja tasa de integrantes de Protección Civil que existe en el país. De acuerdo con la información del órgano, es el estado de Guerrero quien cuenta con más elementos con una media de 14.2 (por cada 100 mil) y Baja California Sur la que menos tiene con una cifra de 0.3.

De acuerdo con la información, apenas 10 entidades se encuentra por encima del promedio. Además de Guerrero, le siguen Nayarit (13.9), Campeche (11.0), Tabasco (10.6), Yucatán (5.7), Chiapas (4.9), Morelos (4.0), Zacatecas (3.7), Ciudad de México (3.7) y Jalisco (3.7).

En el otro extremo, con un déficit respecto a la tasa nacional están aparte de Baja California Sur, Sinaloa (0.8), Coahuila (1.0), Hidalgo (1.0), Tlaxcala (1.0), Puebla (1.1), Nuevo León (1.1), Chihuahua (1.2), Estado de México (1.4) y Aguascalientes (1.5), por mencionar algunos.

(Foto: Facebook Coordinacion Estatal de Protección Civil de Chihuahua @PCreportedeldia)

La protección civil se entiende como la acción solidaria y participativa encaminada a salvaguardar la vida, integridad y salud de la sociedad frente a los riesgos y efectos derivados de fenómenos de origen natural o provocados por la actividad humana. El Día Nacional de Protección Civil fue establecido mediante un decreto presidencial en 2001.

El propósito de esta fecha es concientizar a la sociedad mexicana sobre la importancia de prepararse y emprender medidas de protección para hacer frente, con responsabilidad y conocimiento, a eventos ocasionados por fenómenos naturales y de origen humano. Una de las herramientas principales con la que cuenta cada autoridad a nivel estatal es el Atlas Nacional de Riesgos.

Pero, ¿qué es el Atlas Nacional de Riesgos?

Se trata de un sistema que integra todos los mapas del Atlas Nacional de Riesgos, es decir, de peligro, exposición, vulnerabilidad y riesgo, clasificados según el tema para su visualización y análisis. La ocurrencia de fenómenos de origen natural que afectan el país, hace necesario el monitoreo permanente de sismos, ciclones tropicales, y de los volcanes de Colima y Popocatépetl.

Monitoreo de los volcanes activos en México. Foto: Atlas Nacional de Riesgos

A partir de información publicada por el Centro Nacional de Prevención de Desastres, el Servicio Sismológico Nacional, el Laboratorio de Observación de la Tierra (LANOT) y la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica (NOAA), se integra en al Atlas Nacional de Riesgos un sistema que permite su visualización dinámica en un tablero único.

No obstante, este sistema no está integrado o disponible en la planeación de Protección Civil en todos los estados del País. En su lugar, cuentan con un Plan o programa de protección civil o un Plan de emergencia o de contingencia, pero no del Atlas de Riesgo. Se trata de Baja California Sur y Sinaloa, mientras que Guerrero y San Luis Potosí está en proceso de integración.

SEGUIR LEYENDO: