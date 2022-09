Momento de terror: así sorprendió una cucaracha a Yuri en pleno concierto

Así fue como se difundió el momento (Foto: Twitter/@VengaLaAlegria y TikTok/@elmanana36))

El pasado 15 de septiembre, la cantante Yuri se presentó en Nuevo Laredo, Tamaulipas con el objetivo de dar un espectáculo como parte de los festejos por el Día de la Independencia de México; sin embargo, la intérprete se llevó una desagradable sorpresa con un insecto.

Durante el espacio entre una canción y otra, Yuri estaba hablando con sus fans sobre superación, pero los asistentes al espectáculo dejaron de ponerle atención cuando vieron que había una cucaracha caminando por encima de su escote.

En la grabación difundida en redes sociales se pudo ver que había decenas de personas gritándole: “¡Cucaracha!”, “¡Tienes un cucaracho ahí!” y “¡Sacúdete!”; en ese momento, Yuri tenía en sus manos una bandera mexicana, por lo que al principio no se dio cuenta de que había un insecto en su ropa.

¡Una cucaracha sorprendió a Yuri en pleno escenario durante su concierto en Nuevo Laredo! 😱🪳🎤💃🏻📺 #VLA pic.twitter.com/uu1HDFqMuM — Venga la Alegría (@VengaLaAlegria) September 16, 2022

Después de que Yuri soltó el lábaro patrio, la insistencia del público fue tanta que por fin pudo entender las voces de lo que le explicaban, mientras todo eso ocurría, la cucaracha caminaba con prisa hacia arriba, cuando la cantante por fin se dio cuenta de lo que estaba pasando, el insecto ya estaba en su cuello.

Al sentir las patas de la cucaracha, Yuri gritó horrorizada y luego se sacudió el lado equivocado del cabello, cuando logró quitarse de encima al insecto, este cayó al piso y la intérprete de La maldita primavera lo pisó con una de sus botas rosas. Posteriormente dijo: “Es aquí cuando se sale el alma”.

“La tenía por aquí”, mencionó Yuri para luego realizar una broma en la que dijo: “que bueno que fue por aquí y no por acá” (mientras señalaba su ingle). Las grabaciones del divertido y a la vez incómodo momento se hicieron virales muy rápidamente en diversas redes sociales.

En TikTok incluso hubo algunas ediciones con stickers de cucarachas y se difundió con todo tipo de audios. “Me estresé de ver que no hacia caso”, “yo estaria brincando y pegando de gritos”, “Jajaja que linda y que chistoso y bonito reaccionó!”, “genial su sentido del humor de Yuri” y “Yuri la menos” fueron algunos de los comentarios que se pudieron leer. Este último mensaje en relación a la supuesta copia de Lady Gaga que hizo esta cantante.

Aunque Yuri ha tenido una reconocida trayectoria artística, desde hace unos años, sus comentarios homofóbicos y serofóbicos la han puesto en el ojo de la opinión pública y su popularidad se ha visto mermada. Fue así que, en esta ocasión, usuarios en redes sociales no dudaron en arremeter contra la jarocha después de que apareciera vestida con un atuendo similar al de la intérprete norteamericana, Lady Gaga.

Todo sucedió desde la cuenta de Yuri en Facebook, donde la intérprete de éxitos como Dame un beso o Detrás de mi ventana compartió una serie de fotografías promocionando sus próximas presentaciones en la Ciudad de México.

“Están listos? EUFORIA compra ya tus boletos @arenacdmx @arenamtyoficial @auditoriotelmex”, escribió.

Algunos internautas la nombraron como "Yuri la menos" Foto: Getty Images

En las imágenes se pudo ver a la veracruzana con un extravagante traje de piel sintética negro y un ornamento en la cabeza metálico. Asimismo, aparecía acompañada de algunos modelos que también estaban caracterizados.

No obstante, aunque la famosa intentó un look innovador, los internautas no tuvieron piedad con ella y rápidamente vincularon el atuendo con uno de Lady Gaga, quien a lo largo de su carrera ha destacado no sólo por ser un ícono para la comunidad LGBT+, sino por su propuesta musical y de moda.

