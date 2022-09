Lucía Mendez habló sobre las supuestas diferencias que tiene con Laura Zapata: “Los egos siempre existen”

Laura Zapata y Lucía Méndez (Fotos: Instagram)

A casi un mes de que se estrene la serie Siempre Reinas -en donde algunas de las famosas más polémicas de la farándula mexicana mostrarán un poco sobre su vida en la cotidianidad- las controversias ya comenzaron. Y es que se ha comenzado a especular que las cosas entre Laura Zapata y Lucía Méndez, quienes son parte del elenco, no estarían en las mejores condiciones.

Fue así que, durante una entrevista con Venga la Alegría, Lucía Méndez rompió el silencio y contó si efectivamente hay algún tipo de tensión entre ella y la hermana de Thalía.

“En realidad no puedo decirles si terminé bien o mal, pero definitivamente no sé, voy a analizarlo más”, comenzó a decir.

Además, ante la insistencia de los reporteros respecto a si dentro de las grabaciones del programa que será transmitido en Netflix, la conocida Villana de las telenovelas la hizo sentir mal, Lucía Méndez respondió que la situación era un poco más compleja.

Peleas, shots y confesiones dolorosas: todo sobre el nuevo reality de Lucía Méndez, Laura Zapata, Lorena Herrera y Sylvia Pasquel (Foto: Netflixlat)

“Tanto como lastimada no, yo no soy peleonera ni me gusta nada de eso, pero los egos siempre existen, siempre habrá egos en todo lo que hagas y no nada más yo, mis egos, los de quién sabe quién, los de todo el mundo”, añadió.

En este sentido, la famosa comentó que no estaba en posibilidades de dar más detalles al respecto debido a ciertos contratos que firmó durante el programa.

“Tampoco puedo decir nada porque te firman cartas de confidencialidad, espero que lo vean el dos de octubre, hay apariencias que engañan, porque así de conviene de pronto la mercadotecnia”, dijo.

También, Lucía se mostró un poco insegura respecto a si estaría dispuesta a volver a participar en un proyecto como el de Siempre Reinas.

“No lo sé (si lo volvería a hacer)”, concluyó.

Cómo será “Siempre Reinas”

Lucía Méndez, Laura Zapata, Lorena Herrera y Sylvia Pasquel se estrenarán como chicas reality el próximo domingo 2 de octubre a través de Netflix y el avance final de lo que se podrá ver a lo largo de su primera temporada ha dejado a más de uno “con la peluca volando” pues las peleas no se han hecho esperar siendo “La Diva de México” la principal antagonista de la historia que tendrá como hilo conductor crear una canción en conjunto con uno de los integrantes de Río Roma.

De acuerdo con el tráiler oficial, las cosas se pondrán tensas entre estas famosas, ya que uno de los obstáculos que deberán sortear más allá de las fiestas o shots será la lucha de egos.

“Muchos de ustedes saben lo que este proyecto significa para mí, pero de la idea a la pantalla el proyecto se inundó de la creatividad y talento de muchísimos profesionales que se entregaron al show y le pusieron todo el corazón. Especialmente nuestras 4 protagonistas @luciamendezof @laurazapataoficial @sylviapasqueloficial y @lorenaherreraoficial quienes se aventaron a divertirse, reinventarse y “poner sus experiencias al servicio de los demás”. (Frase copyright de @laurazapataoficial)”, escribió Mario Ruiz De Chávez, su productor ejecutivo, en Instagram.

Según el primer adelanto, Laura Zapata aparentemente no tendrá miedo en decirle sus verdades a Méndez, por lo que las peleas entre ellas podrían convertirse en una realidad, siendo la parte más “picosa” del formato.

