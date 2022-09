Enfrentamiento entre Ejército y Cártel del Noreste dejó un muerto y cuatro “monstruos” asegurados

Los vehículos con blindaje artesana fueron abandonados en la escena por los criminales (Foto: Sedena)

Efectivos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) aseguraron seis vehículos, cuatro de ellos con blindaje artesanal, también conocidos como “monstruos”, después de un enfrentamiento entre las fuerzas armadas y miembros del Cártel del Noreste en Tamaulipas.

Los hechos ocurrieron la madrugada del miércoles 14 de septiembre, donde un presunto criminal fue abatido. Fuentes del Ejército afirmaron a la prensa local que el intercambio de disparos terminó a las seis de la mañana de ese día.

Presuntamente los soldados se encontraban patrullando la zona por una serie de enfrentamientos que se habían registrado los últimos días en el municipio de Miguel Alemán entre células del Cártel del Golfo y el Cártel del Noreste, y cuyos videos fueron difundidos por el periodista Héctor de Mauleón.

Los castrenses fueron sorprendidos por un convoy de gente armada, que supuestamente abrió fuego primero contra el personal del Ejército. Sin embargo, los soldados habrían repelido la agresión y abatido a un individuo de entre 25 y 30 años de edad, cuyo cuerpo fue llevado al forense en calidad de desconocido.

Las unidades en las que viajaban sus cómplices fueron abandonadas en la zona de la batalla. También fueron aseguradas armas largas y chalecos tácticos.

Se trató de cuatro Dodge RAM Heavy Duty 2021 artilladas, es decir, que en la plataforma tenían instalada una caja con soporte para metralleta. Los otros vehículos decomisados fueron una Chevrolet Cheyenne 2017 y una Chevrolet Equinox, todas tenían las iniciales del Cártel del Noreste (CDN).

Violencia en Miguel Alemán

La madrugada del pasado lunes 12 de septiembre se registraron una serie de enfrentamientos en ciudad Miguel Alemán, Tamaulipas, entre presuntos integrantes del crimen organizado.

Las imágenes del violento enfrentamiento, compartidas por el periodista Héctor de Mauleón, mostraron cómo los criminales se apoderan de las calles vacías a altas horas de la noche para batirse a balazos.

Eran las tres de la mañana cuando la población despertó en medio del estruendo de potentes detonaciones. Las grabaciones obtenidas por el periodista registraron el encuentro en una avenida principal de varios vehículos.

Entre ellos había camionetas artilladas, trocas, autos blindados y las furgonetas modificadas conocidas como “monstruos”. Las calles se ven desiertas, y de vez en cuando se ven estelas luminosas rojas sobrevolando el campo de batalla.

Son los proyectiles calibre .50 que se intercambian los vehículos de uno y otro bando. Se observa la forma en que los tiros impactan en las unidades, mientras el tripulante de una pick up en contra de integrandes del grupo rival.

La zona es literal escenario de guerra entre integrantes del Cártel del Golfo y el Cártel del Noreste, en la que juega un papel crucial César Morfín Morfín, alias “El Primito”, figura clave del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) en la entidad.

Al día siguiente el alcalde del municipio, Ramiro Cortez Barrera, convocó a una reunión de seguridad con autoridades estatales y federales. En dicha reunión el mandatario consideró que la estrategia de seguridad no ha sido eficiente porque la violencia se ha “agudizado en colonias consideradas como sectores de alto riesgo por incursiones, robos, desapariciones y atentados contra la ciudadanía”.

“Nos urge en Miguel Alemán recuperar los momentos de paz, por eso me ocupo en darle seguimiento al compromiso que me corresponde, siempre he dado la cara y he sido muy insistente en que tanto el gobierno federal como el estatal saben de la realidad que estamos viviendo”, agregó.

