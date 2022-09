Laura Bozzo reveló que no le gustó fumar marihuana porque le da hambre y sueño

Laura Bozzo, presentadora peruana. Foto: Instagram @laurabozzo_of

Laura Bozzo es una de las famosas más controversiales en la televisión mexicana y después de su paso por La Casa de los famosos, no ha dejado de dar de qué hablar. Es así que, en esta ocasión, la peruana reveló que no le gusta fumar marihuana, pues los efectos que tiene en ella le parecen desagradables.

Todo sucedió durante la más reciente transmisión De Primera Mano, donde la conductora de talkshows fue invitada junto al Burro Van Rankin. Así, entre el calor de la plática, el presentador de Miembros al aire no dudó en preguntarle a Bozzo si en alguna ocasión había probado la cannabis.

“Mota no porque me pone estúpid*, me duermo, me da hambre”, dijo en primera instancia.

En este sentido, La Señorita Laura apuntó que a ella le gustaba estar activa, por lo cual, la marihuana no fue una opción para ella.

“Yo de por sí tengo mucha energía, entonces eso de que te metas algo y te ponga estúpida, no. A mí me gusta estar arriba”, dijo.

Asimismo, la peruana contó que sólo llegó a probar la marihuana máximo un par de ocasiones, pero el efecto fue siempre el mismo y no le agradó.

Gustavo Adolfo, Laura Bozzo y el Burro Van Rankin (Foto: Instagram)

“Una vez o dos (fumé), me quedé dormida y me dio hambre, era mucha”, comentó ante las cámaras de Imagen TV.

Ante esto, Gustavo Adolfo Infante confesó que él la probó a los 19 años y no le gustó; mientras que El Burro Van Rankin coincidió con el conductor de El minuto que cambió mi destino, pero recalcó que sí tuvo algunos buenos momentos tras fumarla.

“Claro (que la he probado)”, comenzó a decir Van Rankin y luego continuó: “Sí me quedaba dormido como dice (Laura), pero luego eran unos ataques de risa bien bonitos”.

El Burro ahondó en que también llegó a probar otro tipo de drogas en su juventud, pero señaló que ya a su edad actual eso no era una opción para él.

“Créeme que no me gusta tanto (la marihuana) hubieron otras sustancias que sí me gustaron, pero ya pasó el tiempo, tengo 59 años”, comentó.

Cabe recordar que desde hace unos días, Gustavo Adolfo Infante está en tendencia debido a la fuerte discusión que protagonizó en Sale El Sol. Y es que, en medio de la sección Pájaros en el alambre, el conductor arremetió duramente contra las conductoras Joanna Vega-Biestro y Ana María Alvarado.

Todo aconteció durante la transmisión del matutino de Imagen TV este jueves, cuando Infante acusó a Joana Vega-Biestro y Ana María Alvarado de aparentemente querer desacreditarlo.

“El hecho de que yo tenga fuentes que ustedes no tienen... a ver pérenme, no se ardan. Yo sí tengo las notas y ustedes no las tienen. Esa es la realidad, aquí se trata de decir la verdad nada más. El día de ayer con Yolanda Andrade yo traigo la exclusiva y ustedes se le van directamente a la yugular, pónganse a trabajar, saquen sus notas”, dijo al aire.

Las conductoras visiblemente incómodas y molestas le respondieron a Gustavo Adolfo Infante que ellas hacían de forma adecuada su trabajo y no tenía porque referirse de esa manera.

“Sí trabajamos, igual que tú o más (...) Ahora, si te molesta que seamos objetivos y demos nuestra opinión sobre una nota que tú hiciste la entrevista, sorry, yo no me pongo del lado del que me cae bien”, dijo Joanna.

