Cuál es la moneda del centenario que se vende en 60 mil pesos

La moneda de la Fuerza Aérea Mexicana fue lanzada al mercado en 2015 y actualmente es vendida hasta en 60 mil pesos Twitter: Gob.mx

Durante el 2015 el Banco de México (Banxico) lanzó una moneda conmemorativa por el centenario de la Fuerza Aérea Mexicana con el lema “salvaguardando el espacio aéreo nacional”, la cual se puede encontrar ofertada en páginas de compra y venta como Mercado Libre en 60 mil pesos.

El modelo no ha dejado de tener valor adquisitivo, sin embargo encontrarla en el mercado es algo complicado, ya que es una moneda conmemorativa especial, no cuenta non ningún tipo de error en su diseño ni en su acuñación, lo que le permite que su valor a la venta aumente es el momento de la historia que rememora.

Características de la muenda centenario de la Fuerza Aérea Mexicana

- Anverso: el Escudo Nacional en relieve escultórico, con la leyenda ESTADOS UNIDOS MEXICANOS en semicírculo superior.

- Familia: C.

- Diámetro: 32 mm.

- Forma: circular.

- Peso: 15.945 gramos.

- Canto: estriado discontinuo.

- Composición: moneda bimetálica constituida por dos aleaciones, una para su parte central y otra para su anillo perimétrico, como sigue:

El heroísmo, valor y lealtad de la Fuerza Aérea Mexicana son capturados en la moneda conmemorativa por su centenario pic.twitter.com/Dhp9TKUX11 — gob.mx (@gobmx) October 14, 2015

1. Parte central de la moneda: Aleación de cuproníquel.

- Contenido: 75% de cobre y 25% de níquel.

- Peso: 7.355 gramos.

2. Anillo perimétrico de la moneda: Aleación de bronce-aluminio.

- Contenido: 92% de cobre, 6% de aluminio y 2% de níquel.

- Peso: 8.590 gramos.

- Reverso: como motivo principal y al centro del campo, un conjunto gráfico alusivo al centenario de la Fuerza Aérea Mexicana, el cual está integrado por el numeral “100″ debajo de los años “1915–2015″.

Un triángulo equilátero, grabado en tres líneas que representan los colores nacionales, con uno de sus vértices hacia abajo y la base en la parte superior, que es el símbolo de la Fuerza Aérea.

Un ala, símbolo del vuelo y que en 1915 fue utilizada por el arma de aviación militar, una estrella de cinco puntas, representación de la victoria que simula el ascenso hasta la época actual y que en 1915 formaba parte del escudo del arma de aviación militar.

La teniente Karen Velázquez, será la primer mujer en la historia de México en pilotar una aeronave F5, el avión de combate más moderno y avanzado de la Fuerza Aérea Mexicana 🤯🇲🇽🛩️. pic.twitter.com/MZ9MZzklnt — Bryan Toriz (@BryanToriz1) September 10, 2022

Las leyendas “FUERZA AÉREA MEXICANA”, en semicírculo superior, “SALVAGUARDANDO EL ESPACIO AÉREO NACIONAL”, en semicírculo inferior derecho, y, al margen izquierdo, la palabra “AÑOS” complemento del numeral del centro del campo.

Sobre el conjunto se lee la denominación “VEINTE PESOS”; al margen izquierdo del mismo aparece el año de acuñación “2015″ y, al derecho, la “M°” ceca de la Casa de Moneda de México; finalmente, en el exergo se aprecia la denominación “$20″.

- Año de circulación: 2015.

Origen de la Fuerza Aérea Mexicana

Su origen proviene del año 1915, cuando el entonces Jefe del Ejército Constitucionalista, Don Venustiano Carranza, convencido de las enormes posibilidades del empleo de la Aviación en Campaña, expidió el 5 de febrero de 1915 el decreto mediante el cual se crea el Arma de Aviación Militar.

Fue la necesidad de inventar un aparato para poder volar la que llevó a la recolección de inventores que desarrollaran sus conocimientos en el área de diseño, aerodinámica, peso, balance y propulsión de algún mecanismo la que diera la sustentación necesaria para mantener el vuelo un aparato más pesado que el aire.

