Las fiestas patrias dejarán una derrama económica superior a los 29 mil mdp: Sectur

Los hoteles y espacios de alojamiento dejarán dos mil 698 millones de pesos por concepto de hospedaje (Foto: @Claudiashein)

Las fiestas patrias que se llevan a cabo en el mes de septiembre en México atraen a miles de turistas tanto nacionales como extranjeros, lo cual deja altas ganancias en el país, sobre todo en el sector turístico.

A dos años de la pandemia por COVID-19, la celebración por la Independencia de México vuelve a ser motivo de viajes, sobre todo a la capital del país, donde la explanada del Zócalo se ilumina durante la noche con el escudo nacional y los rostros de personajes históricos.

Es así que durante el puente del 16 a 18 de septiembre se espera una derrama económica de 29 mil 628 millones de pesos a nivel nacional, según las estimaciones de la Secretaría de Turismo, a pesar de que el día 15 es cuando se lleva a cabo el gran festejo.

Así lo dio a conocer el titular de la Sectur, Miguel Torruco Marqués, quien indicó que la cifra proyectada tiene que ver con el consumo de servicios turísticos en los distintos destinos del país. Los hoteles, hostales y espacios de alojamiento serán unos de los más beneficiados, ya que se estima que dejarán dos mil 698 millones de pesos por concepto de hospedaje.

Se espera que los hoteles reciban a 790 mil turistas nacional (Foto: @Claudiashein)

Dicha cifra representa el 51.6% de ocupación hotelera en todo México. Sin embargo, aún no se logran alcanzar los niveles que se obtenían antes de la pandemia, pues en el mismo periodo de 2019 se registró el 53.7% de ocupación general, es decir, 2.1 puntos porcentuales más.

A pesar de ello, se espera que durante esos tres días -del viernes al domingo- se desplacen más de dos millones de turistas mexicanos a lo largo de todo el territorio nacional. De ese total, cerca de un millón 12 mil personas se hospedará en hoteles (para llegar al mismo nivel que en 2019 se necesitarían 28 mil turistas más).

Torruco Marqués precisó los hoteles recibirán cerca de 790 mil turistas nacionales (78.1%), mientras que el resto (21.9%) serán internacionales. De igual manera, otro grupo de un millón 216 mil turistas mexicanos llegarán con familiares y amigos, así como en segundas residencias.

En tanto, Acapulco será el destino turístico que concentrará el mayor porcentaje de ocupación, con el 73.1%, seguido de la Ciudad de México, (72.2%), Puebla (70.4%), Cancún (69.8%), Querétaro (65.5%), Puerto Vallarta (64.8%), Los Cabos (62.4%), Aguascalientes (62.1%), San Miguel de Allende (59.3%), Villahermosa (51.2%), San Cristóbal de las Casas (49.2%) y Tuxtla Gutiérrez (42.7%).

Se prevé que AMLO dé el "Grito de Independencia" a las 21:00 horas (Foto: Twitter @giovas_ra)

Música en vivo e invitados especiales

Para aprovechar el festejo en la Plaza de la Constitución (después de dos años de celebrar el 15 de septiembre desde casa), se ofrecerá un concierto gratuito que estará protagonizado por el grupo de música regional más reconocido de Mexicali, Baja California: Los Tigres del Norte.

Se espera que el presidente Andrés Manuel López Obrador dé el famoso “Grito de Independencia” alrededor de las 21:00 horas. Para ello, el tabasqueño reveló la lista de sus invitados especiales, entre los que se encuentra la familia de Hugo Chávez (ex presidente de Venezuela), José Alberto Mujica (ex presidente de Uruguay), la familia del activista Julian Assange, la familia de Nelson Mandela, el lingüista estadounidense Noam Chomsky, entre otros.

En total son once los invitados y, aunque no todos han confirmado su asistencia, el ex presidente de Bolivia, Evo Morales, anunció este 13 de septiembre que ya partió rumbo a México para estar presente en las fiestas patrias.

