A pesar de las afectaciones en el clima y economía, EEUU no sancionará la política energética de AMLO

AMLO declaró que no se castigará a México por su política energética (Foto: Tw/@lopezobrador_)

El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) declaró que no se castigará a México por su política energética, esto, tras la reunión con el secretario de Estado de Estados Unidos (EEUU), Antony Blinken, el pasado lunes 12 de septiembre.

En conferencia de prensa matutina de este 13 de septiembre, el mandatario federal destacó la actitud “propositiva y amistosa” de la secretaria de Comercio del país vecino, Gina Raimondo, por lo que aseguró, no hay intenciones de castigar al país por sus políticas en materia energética.

“Me llamó mucho la atención la actitud propositiva, amistosa, de la secretaria de Comercio, nada de qué van a castigar a México por su política energética, lo que nuestros adversarios quisieran”

El jefe del Ejecutivo federal confirmó que habló con el secretario de Estado de EEUU sobre la situación energética en torno al T-MEC (Foto: Presidencia)

Y agregó: “Ni siquiera se usó la palabra sanción, nada, nada, nada, porque no hay razón y estamos las partes de acuerdo en fortalecer nuestras relaciones, está creciendo mucho el comercio entre México y Estados Unidos, está creciendo mucho la inversión”.

El jefe del Ejecutivo federal confirmó, además, que habló con el secretario de Estado de EEUU sobre la situación energética en torno al Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), tema que se trató con “amabilidad y respeto”.

“Muy bueno el encuentro, la plática, muy amable el señor Blinken, la secretaria de Comercio, muy buenas personas, respetuosos y con mucho interés, deseo, de seguir manteniendo buenas relaciones con nosotros. Me expresaron un saludo que me envió el presidente (Joe) Biden y quedamos en seguir trabajando”, comentó.

Desde Palacio Nacional, AMLO señaló que la controversia entre Estados Unidos y México por su política energética es producto, desde su interpretación, de sus adversarios, por lo que “no hay ningún problema” entre las dos naciones.

AMLO señaló que la controversia entre EEUU y México por su política energética es producto, desde su interpretación, de sus adversarios (Foto: Presidencia)

“En mi interpretación, que no es desde luego la del señor Blinken y no tiene porque serlo, esto fue producto de nuestros adversarios, sobre todo los de aquí (México), que fueron a hacer politiquería y sorprendieron a quienes emitieron ese documento pero todo está aclarado y mientras haya comunicación, no va a haber ningún problema”, manifestó.

Información en desarrollo

SEGUIR LEYENDO: