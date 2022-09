Ignacio López Tarso ya está libre de COVID-19

Ignacio López Tarso se prepara para su próxima presentación de teatro online (Fotos: Infobae México)

Hace unos días Ignacio López Tarso encendió las alarmas del público, pues el vetarano actor compartió que había dado positivo a COVID-19, y aunque su sintomatología fue moderada, un sector del público compartió su preocupación.

Y es que el histrión de 97 años se mostró optimista ante la enfermedad y destacó que pronto estaría de vuelta para reencontrarse con su público. “Estoy bien, aunque presentando algunos síntomas leves de Covid. Por lo tanto tuvo que ser pospuesto el homenaje que me tenían preparado en Michoacán. Me encuentro en casa, bajo los cuidados de mi familia y siguiendo el tratamiento médico”, expresó en redes sociales el pasado 6 de septiembre el actor considerado como una de las “últimas leyendas vivas” del cine de oro mexicano.

López Tarso, quien tuvo que posponer su asistencia a un evento en su honor que tendría lugar en Morelia, expresó que tras dar negativo a la enfermedad, podrá ofrecer funciones de teatro vía remota, tal y como lo ha estado realizando desde que la crisis sanitaria comenzó a hacerse presente en el país.

Ignacio López Tarso regresaó a las pantallas chicas en Vecinos para su temporada 13 (Foto: Facebook/@Vecinos)

“Me dicen que pronto podré retomar mis actividades y volver a encontrarme, por lo menos virtualmente, con todos ustedes, estimados amigos, en mi obra El águila en la alcoba el próximo 17 y 18 de septiembre. Les mando saludos y les agradezco su cariño”, escribió el prolífico histrión.

Días después, el legendario actor de películas como Días de otoño y Cri Cri El gallito cantor, apareció a través de un enlace por videollamada en el programa De primera mano, donde destapó dónde pudo haberse contagiado con el coronavirus que continúa causando estragos en el mundo.

“Fue ese día, seguramente sí, en Bellas Artes. Todos estábamos sin ninguna protección, todos nos quitamos el cubrebocas”, dijo el actor en referencia al homenaje a Silvia Pinal, realizado el pasado 1 de septiembre en el monumental Palacio de Bellas Artes.

López Tarso acudió a Bellas Artes, pero se quedó con las ganas de saludar a su amiga (Fotos: Getty Images)

En aquel evento, al actor se le vio entusiasmado y a la expectativa frente al tributo a su amiga personal, considerada como “la gran diva de México”, sin embargo fue notorio que casi ninguno de los asistentes al recinto portó el recomendado tapabocas. Asimismo, el artista aseguró que se encontraba “Sano y salvo” gracias a que siempre se cuida mucho y lleva una vida sin excesos.

Tras estas declaraciones, este fin de semana el protagonista de Macario y El hombre de papel confirmó que su padecimiento ha quedado atrás pues dio negativo a la última prueba que se le practicó. Así lo dio a conocer el legendario actor a Milenio:

“De salud ya estoy muy bien, no tengo ningún problema. Me han hecho dos pruebas y han salido bien, ya no tengo nada”, expresó López Tarso, quien también compartió que sus síntomas fueron como los de un resfriado. “Dijeron que era covid y yo lo sentí como una gripa pasajera de tres días, pero ya no hay problema”, agregó el primer actor.

El actor se lanzó contra la organización del homenaje a Pinal (Fotos/Gettyimages)

La enfermedad imposibilitó al histrión de presentarse ante el público michoacano, pues el homenaje en cuestión y la presentación de la obra Leonardo y la máquina voladora, que se presentaría en el Teatro Matamoros el pasado 9 de septiembre, ha sido pospuesta, así lo dio a conocer el secretario de Turismo estatal, Roberto Monroy García.

De acuerdo a lo planeado, López Tarso participaría en la develación de una escultura y una placa del personaje “Pito Pérez”, de José Rubén Romero, en el pueblo mágico de Santa Clara de Cobre, esto porque el actor fue el primero en darle vida al personaje, de nombre “Jesús Pérez Gaona”, en la obra de 1944 La vida inútil de Pito Pérez.

