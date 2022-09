Sirvieron a periodistas comida “echada a perder” en el Senado de la República

Sirvieron comida echada a perder en el Senado de la República (Foto: Twitter/@letroblesrosa)

En el marco de las discusiones legislativas en el Senado de la República sobre el paquete de reformas a la ley para adherir al cien por ciento la figura de la Guardia Nacional (GN) a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), circuló en redes sociales que uno de los restaurantes al interior del Palacio Legislativo sirvió comida echada a perder.

Por medio de su cuenta de Twitter, la periodista Leticia Robles de la Rosa compartió una fotografía de dos platos de unicel servidos con presunta comida en descomposición, la cual llegó a ser consumida por algunos fotógrafos y camarógrafos de medios de comunicación que cubren la jornada legislativa, quienes resultaron afectados.

La diarista de la Cámara Alta denunció que los alimentos servidos expedían un mal olor, razón por la que ella no acostumbra a alimentarse en aquel lugar.

Escándalo en uno de los restaurante del @senadomexicano



Sirvieron comida echada a perder. Algunos fotógrafos y camarógrafos resultaron afectados.



Y sí huele a rayos. Yo por eso no como ahí.



🥺 pic.twitter.com/TXs8bCWbVx — Leti RoblesdelaRosa (@letroblesrosa) September 8, 2022

“Escándalo en uno de los restaurantes del @senadomexicano. Sirvieron comida echada a perder. Algunos fotógrafos y camarógrafos resultaron afectados. Y sí huele a rayos. Yo por eso no como ahí.

Ante la denuncia pública, el analista legislativo Gustavo Sotelo preguntó con ironía si el caso se debía a la austeridad republicana, a lo que Robles de la Rosa respondió que “más bien irresponsabilidad de quien ofrece ese servicio”.

Por su parte, diversos usuarios en la red social comentaron la publicación, donde hicieron notar su sorpresa. “¿De qué reclusorio son esas fotos?”, “pobreza franciscana, pero se complica porque el INSABI no sirvió y no hay medicamentos” y “pues más que un escándalo es una realidad, todo en el senado está echado a perder, no sólo la comida” fueron algunas de las aseveraciones.

Pese a que la cronista parlamentaria no proporcionó el nombre del establecimiento al interior del Senado que sirvió la comida, en redes sociales comenzaron a surgir las opiniones inconformes con el servicio, al cual acusar de ser caro además de que era servido en contenedores de unicel, los cuales están prohibidos por ser plásticos de un solo uso, de acuerdo con la Ley de Residuos Sólidos de la Ciudad de México.

Senado de la República mexicana (Foto: Senado)

Por su parte, también se acusó que no es la primera vez que esto sucede, pues en repetidas ocasiones la comida servida en aquel lugar presenta un mal olor. Al momento ninguna autoridad se ha manifestado al respecto.

Entre tanto, mientras la crisis por comida echada a perder afecta a los periodistas que cubren dicha fuente, al interior del recinto los grupos parlamentarios discuten el proyecto para que sea la Sedena la que ejerza el control operativo y administrativo de la Guardia Nacional.

Se prevé que la votación para la aprobación o no de la reforma se alargue hasta las 02:00 horas del 8 de septiembre, pues los grupos parlamentarios de oposición no concederán el voto favorable a la misiva.

Además, el secretario de Hacienda y Crédito Público (SHCP), Rogelio Ramírez de la O, hizo la entrega personalmente del Paquete de Ingresos a la Cámara Alta, donde fue recibido por Ricardo Monreal Ávila, presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) y Alejandro Armenta, presidente de la Mesa Directiva del Senado.

En medio de la discusión legislativa por la incorporación de la Guardia Nacional a la Sedena, panistas se manifestaron (Foto: Twitter/@letroblesrosa)

Asimismo, a las afueras del recinto se concentró una protesta encabezada por el colectivo Seguridad Sin Guerra así como otros grupos activistas, los cuales se posicionaron en contra de la militarización del país derivada de los cambios por los que la Guardia Nacional perdería su cualidad civil para ser completamente militar.

