“Sin prejuicios, sin miedos”: Carmen Aub y su programa que derribará estereotipos y promueve una sociedad más inclusiva

“Sin prejuicios, sin miedos”: Carmen Aub está dispuesta a seguir dialogando todos aquellos temas que no son retomados en otros programas, espacios o incluso en la misma vida cotidiana. Con Carmen llegará a su segunda temporada este miércoles 7 de septiembre a las 20:00 horas a través de E! Entertainment y ante ello la conductora se sinceró sobre todos los detalles de la nueva producción que pinta para seguir arrasando como en su primera emisión.

En plática con Infobae México la también actriz que ha participado en importantes producciones como El Señor de los Cielos, El Chema y Sin Senos Sí Hay Paraíso habló sobre el regreso de su talk show , las diferencias y aportaciones que tendrá la segunda temporada, así como los polémicos temas que nuevamente serán abordados de la mano de especialistas y las vivencias de otras estrellas que ayudarán con ejemplos a poner “el té sobre la mesa”.

“Bueno para los que no vieron la primera temporada, Con Carmen abordamos temas que son tabú hoy en la sociedad, le estamos dando voz a las mujeres pero este programa es unisex. Lo que queremos es tener distintas perspectivas, cuestionarnos el por qué creemos lo que creemos, entender otros puntos de vista y esta segunda temporada viene con temas nuevos muchos más diversos porque vamos a pasar de el dinero, mascotas, muerte, erotismo”, empezó a narrar la conductora.

Para Carmen la idea de exponer algo polémico no va dirigido a seguir con la controversia, sino abordar desde diferentes formas de pensar un mismo problema que difícilmente es mencionado en la sociedad, debido a la falta de información, la poca práctica de recurrir a especialistas y los prejuicios que se pueden llegar a tener.

“Justamente el punto es iniciar una conversación para que cuando termine cada programa, el público se vaya a hablar de todas estas cosas con sus parejas, sus amigas, sus papás y creo que esa es la importancia de conocernos y hablar de temas de los que no escuchamos comúnmente”.

A pesar de ya contar con una exitosa primera temporada, el objetivo de llegar a más persona siempre está a la vista, por lo que Carmen Aub nos cuenta cuáles son las estrategias que tomará para cumplir con dicha meta.

“Algo nuevo que tenemos en esta temporada es que, por cuestiones de pandemia en la primera temporada la mayoría de nuestros invitados fueron por vía Zoom, el estar presencial hace que los invitados se sientan más en confianza y entonces puedan hablar de algo con más libertad y se sientan menos juicio. Creo que también cambia la dinámica, yo misma me siento mucho más segura de la primera a la segunda temporada, porque en la uno me di cuenta de lo expuesta y vulnerable que estoy y ahora dije ‘Si ya me voy a exponer, pues lo hago bien’, entonces eso también suma para que el público también se atreva”, agregó.

Para Carmen Aub el reto de pasar del mundo de la actuación a la conducción viene de su misma necesidad por hablar y retomar todo aquello que cuesta trabajo tocar en la cotidianidad, como lo es la muerte, algo sumamente controversial que rara vez es aceptado a pesar de ser lo único seguro que se tiene en la vida, así como muchos otros ejemplos que difícilmente pueden ser encontrados en otros formatos similares a este programa.

“Voy a ir creciendo con el público y ellos lo van a ir viendo. Cada programa es diferente; la ventaja que tenemos ahora con tantas plataformas es que hay de todos para todo y así como a veces quieres ver una película de comedia, drama, etc., pasa lo mismo en la televisión”, finalizó.

