Placebo pospuso su concierto en México

La banda británica Placebo anunció por medio de un comunicado compartido en sus redes sociales el aplazamiento de su gira por América del Norte, lo que también incluyó su concierto en Ciudad de México. Tras cinco años sin venir a la capital del país, el próximo 12 de septiembre la espera acabaría para todos los fans de este grupo musical; sin embargo, debido a cuestiones de logística la agrupación decidió posponer sus fechas.

“Estamos devastados por anunciar el aplazamiento de nuestro tour por América del Norte, el cual comenzaría en la ciudad de Vancouver este 4 de septiembre”, fue el texto que dieron a conocer en su cuenta oficial de Instagram el pasado 2 de septiembre.

A pesar de que en el escrito sólo se menciona a la ciudad canadiense, la artista telonera, Vondré, confirmó que Placebo tampoco se presentaría el próximo lunes 12 de septiembre en nuestro país.

“Ya sabemos que si es oficial que también en CDMX se pospone la fecha con Placebo en cuanto tengamos fecha nueva les haremos saber”, publicó en su cuenta oficial de Twitter.

💔🐺 ya sabemos que si es oficial que también en CDMX se pospone la fecha con @PLACEBOWORLD en cuanto tengamos fecha nueva les haremos saber. https://t.co/KAiqnb2F2L — Vondré (@vondremx) September 5, 2022

¿Por qué Placebo canceló su fecha en la Ciudad de México?

En el comunicado, los artistas británicos también aclararon que las razones para posponer su gira por Norteamérica se debieron a problemas con sus documentos de viaje (visa) y con temas relacionados a la logística. Al respecto, Placebo dio a conocer que se encuentran muy decepcionados y frustrados; sin embargo realizan todo lo posible para poder reagendar sus fechas.

“Estamos muy decepcionados y frustrados, lamentamos mucho decepcionar a nuestros fanáticos canadienses después de esperar tan pacientemente a que vinieramos a tocar para ustedes”, se leyó en el comunicado.

Los intérpretes de Every you every me invitaron a sus fans a conservar sus boletos, pues serán válidos para las fechas reprogramadas; mencionaron que los reembolsos estarán disponibles en los puntos de venta donde fueron adquiridos los pases.

“Por favor, conserven sus boletos, que seguirán siendo válidos para las fechas reprogramadas. Los reembolsos estarán disponibles en el punto de compra”.

Al respecto, la promotora de conciertos mexicana, Ocesa, no ha mencionado nada al respecto, tanto de la cancelación como del reembolso.

¿Qué otras fechas cubre su gira 2022?

Además de visitar ciudades de América del Norte, la banda británica también tiene contemplado visitar regiones de Europa, tales como Londres, Manchester, Liverpool, Paris, Praga, Viena, Dublin y Cambridge. Igualmente, sus fechas abarcan hasta principios de diciembre, aún no se sabe nada acerca de sus presentaciones en otros países.

¿Cuándo fue la última vez que se presentó Placebo en México?

Fue en 2017 cuando la banda de rock alternativo tuvo su última presentación en el territorio mexicano, donde recorrió la capital del país, así como Puebla, Mérida y en el festival Tecate Pal Norte, llevado a cabo en Monterrey. En ese entonces la gira se llevó a cabo debido a sus 20 años de trayectoria.

¿Quién es Vondré? La artista telonera que abriría el concierto de Placebo

Ana Cristina Espinosa, también conocida como Vondré, es una artista originaria de la Ciudad de México, su música está inspirada en agrupaciones como Nirvana, The Killers, Sonic Youth y Marilyn Manson. La artista mexicana estudió Ingeniería y Producción Musical, además de Ejecución en guitarra por el Berklee College of Music.

Ella sería la artista telonera que abriría el concierto de Placebo el próximo lunes 12 de septiembre en el Palacio de los Deportes; sin embargo, por cuestiones de logística y problemas con la documentación de la banda británica, las fechas fueron aplazadas.

