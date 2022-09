AMLO aumentó poder del narco para justificar militarización: Anabel Hernández

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, acompañado del secretario de la Defensa Nacional, Luis Cresencio Sandoval, y del secretario de Marina, José Rafael Ojeda Durán (Foto: EFE/ José Méndez)

La mañana del pasado sábado 3 de septiembre se aprobaron en la Cámara de Diputados las reformas que permitieron pasar el control de la Guardia Nacional (GN) a las Fuerzas Armadas.

Con dichos cambios, se pretende que el control operativo y administrativo de la corporación, creada en 2019, quede a cargo de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena).

En su más reciente columna para la cadena internacional Deutsche Welle, la periodista de investigación Anabel Hernández calificó como “sabadazo negro” la modificación exprés de una serie de leyes para dar el control total y permanente de la seguridad pública cotidiana de los ciudadanos a la Sedena, poniendo a su vez bajo su control total la operación de la GN, incluyendo los “programas operativos y estrategias” de seguridad.

De acuerdo con la autora de libros como Emma y las otras señoras del narco y El traidor: el diario secreto del hijo del Mayo, con esos cambios constitucionales el gobierno de AMLO pasó a tomar un rostro totalmente militar al dar al Ejército el monopolio de la fuerza pública federal no solo en temas de seguridad sino de control social.

Anabel Hernández (Fotos: J.M. Mariscal/Infobae)

“En caso de manifestaciones sociales y protestas ciudadanas la policía civil sino la SEDENA quien directamente intervenga para imponer el orden cuando así decidan hacerlo”

Dichas modificaciones, detalló Hernández, también significan la militarización de la justicia, puesto que una de las atribuciones de la Guardia Nacional es realizar investigación de delitos para la Fiscalía General de la República (FGR) y ministerios públicos: puede cumplimentar órdenes de aprehensión, entre otros mandatos ministeriales y jurisdiccionales.

Asimismo, la periodista dijo que López Obrador, con la promulgación de la política “abrazos,no balazos” desde le inicio de su mandato, ha auspiciado el aumento de poder de los grupos criminales “permitiéndoles tener mayor control territorial, intromisión en la política y el control de sectores económicos estratégicos”.

“De esta forma el gobierno de AMLO auspició el caos prexistente y calculadamente lo atizó, para crear las circunstancias que justifiquen la imposición de la militarización como el único remedio posible”, sentenció.

Las falacias de la nueva reforma

MEX7876. GUADALAJARA (MÉXICO), 29/07/2021.- Un miembro de la Guardia Nacional (GN) vigila una de las principales calles del centro histórico de la ciudad de Guadalajara, (Foto: EFE/Francisco Guasco)

La periodista de investigación califico como “verdaderas falacias” los argumentos presentados por el presidente de México y su partido para justificar las recientes reformas de ley.

Falacia 1: “Tanto la presentación de quejas por presuntas violaciones a derechos humanos, como el índice de letalidad muestran una radical transformación en la conducta de las personas integrantes de las Fuerzas Armadas en los últimos tres sexenios”.

Según la información actualizada de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), consultada por la periodista, lo anterior es falso, pues en comparación con el último año de gobierno del ex presidente Enrique Peña Nieto, las denuncias por violaciones a derechos humanos han aumentado.

En 2018 las quejas contra la SEDENA sumaron 382. En 2019, el primer año de gobierno de AMLO la cifra llegó a las 482 denuncias. En 2020 la cifra fue de 359 casos ; y en 2021 el número de quejas llegó a 436.

La organización defensora de DDHH señaló que la propuesta de AMLO se contrapone a las leyes. FOTO: SEDENA/CUARTOSCURO.COM

En el caso de la Guardia Nacional, en su primer año de operaciones se levantaron ante la CNDH 350 quejas por violaciones a derechos humanos. En 2021 las quejas llegaron a 504, cuarenta y seis por ciento más que las 274 quejas levantadas contra la Policía Federal en su último año de operación (2019). Desde un inicio el 70 por ciento de los elementos de la GN son miembros del Ejército.

Falacia 2: “La efectividad y la solvencia de la Guardia Nacional y las Fuerzas Armadas han dado como resultado que la población considere a tales instituciones como las más fiables del Estado mexicano”.

De acuerdo al informe”Guardia Nacional, tres años de acción militarista” realizado por ONG´s y académicos, hasta abril de este año más del 70 por ciento de los integrantes de la GN carecían de los certificados de control de confianza y entrenamiento que exige la ley.

Falacia 3: La GN se hizo, según AMLO, “para salvaguardar la vida, las libertades, la integridad y el patrimonio de las personas, así como contribuir a la preservación del orden público y la paz social”.

Este sábado por la mañana la Cámara de Diputados aprobó con 264 votos a favor, 212 en contra y 1 abstención, en lo particular, el proyecto

Sin embargo, de acuerdo con lo señalado por Hernández, en los tres años de operación de la GN la mayor cantidad de elementos no han sido desplegados en función de los índices de violencia, delitos e inseguridad, según pudo documentar el informe elaborado por las ONG’s antes citadas.

Falacia 4: “El riesgo que enfrentamos es sumamente delicado para el Estado mexicano, ya que el crimen organizado en nuestro país, se ha convertido en una fuerza ‘cuasimilitar’ que usa la violencia en contra de la población y de las instituciones públicas”.

“AMLO debe decidirse: o su política de”abrazos y no balazos” es un rotundo éxito y entonces no se justifica la militarización. O es un rotundo fracaso y entonces la multiplicación del Ejército en las calles desde 2019 no ha servido de nada, con lo cual la militarización queda descartada como solución al problema de violencia y criminalidad que azota México”, justificó la periodista.

Falacia 5: “La Fuerza Armada permanente se distancia del carácter elitista y beligerante de otras instituciones castrenses en la región. Al día de hoy, su profesionalismo, disciplina e institucionalidad garantizan su apoliticidad, integridad y obediencia a las autoridades civiles…”.

Sin embargo, en el estudio “Guardia Nacional, tres años de acción militarista” se reconstruye la ilegal intromisión del Ejército en la vida política de México.

La escritora puso como ejemplo el caso del general Luis Rodríguez Bucio, actual comandante de la GN que ha participado activamente en actos proselitistas de campaña a favor de MORENA, y ha incurrido “en el presunto uso ilegal de recursos y bienes públicos en favor del mismo partido”.

SEGUIR LEYENDO: