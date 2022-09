Tormenta tropical “Javier” se mantendrá cerca de costas mexicanas: generará intensas lluvias y riesgo de inundaciones

Clima en México para el 02 de septiembre de 2022. Foto: Conagua Clima

Durante las primeras horas de este 02 de septiembre se formó en el Océano Pacífico la tormenta tropical Javier, que se ubica a unos 380 km al sur-suroeste de Cabo San Lucas, Baja California Sur. La trayectoria del ciclón se mantiene con rumbo hacia noroeste con una velocidad aproximada de 17 km por hora. Derivado de ello, el Servicio Meteorológico Nacional estima fuertes precipitaciones en la región.

Por otro lado, una zona de baja presión con alta probabilidad para desarrollo ciclónico en el sur del Golfo de Tehuantepec, interaccionará con las ondas tropicales Núm. 25 y 26 y ocasionará lluvias torrenciales en entidades como Oaxaca y Chiapas. Por ello las autoridades instan a la población a mantenerse informados debido al riesgo de inundaciones y deslaves ante el incremento en los niveles de ríos y arroyos.

Lluvias intensas con puntuales torrenciales: Oaxaca y Chiapas.

Lluvias muy fuertes con puntuales intensas: Baja California Sur, Guerrero, Veracruz y Tabasco.

Lluvias fuertes con puntuales muy fuertes: Chihuahua, Durango, Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Michoacán, Estado de México, Puebla, Morelos, Campeche y Quintana Roo.

Intervalos de chubascos con lluvias puntuales fuertes: Baja California, Sonora, Coahuila, Nuevo León, Zacatecas, Colima, San Luis Potosí, Tamaulipas, Ciudad de México y Yucatán.

Intervalos de chubascos: Querétaro, Hidalgo y Tlaxcala.

Lluvias aisladas: Aguascalientes y Guanajuato.

México registrará temperaturas máximas de hasta 45º C en Baja California y Sonora, y de hasta 40° C en Baja California Sur, Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Oaxaca, Chiapas, Veracruz, Tabasco, Campeche y Yucatán. En contraste, las mínimas podrían ser de 0º C en Hidalgo, Estado de México, Tlaxcala, Puebla y Veracruz.

Pronóstico por regiones:

Valle de México: Cielo nublado, ambiente fresco y bancos de niebla. Por la tarde, prevalecerá cielo nublado con lluvias fuertes en la Ciudad de México y puntuales muy fuertes el Estado de México, ambas con posibles descargas eléctricas y caída de granizo.

En la Ciudad de México se pronostica una temperatura mínima de 13 a 15 °C y una máxima de 23 a 25°C. Para la capital del Estado de México, temperatura mínima de 10 a 12 °C y máxima de 20 a 22 °C.

Península de Baja California: Cielo nublado a lo largo del día, bancos de niebla en zonas costeras durante la mañana y lluvias puntuales muy fuertes en Baja California Sur y lluvias puntuales fuertes en el sur de Baja California. Ambiente templado a fresco durante la mañana y cálido a caluroso durante la tarde, además de muy caluroso en el noreste de Baja California.

Pacífico Norte: Cielo medio nublado a nublado durante el día. Ambiente templado durante la mañana y fresco en zonas serranas. Por la tarde, lluvias puntuales muy fuertes en Sinaloa y fuertes en Sonora. Ambiente vespertino cálido a caluroso y muy caluroso en el noroeste de Sonora.

Pacífico Centro: Cielo medio nublado a nublado a lo largo del día. Ambiente matutino fresco a templado y con bancos de niebla en zonas serranas de la región. Por la tarde, lluvias puntuales muy fuertes en Nayarit, Jalisco y Michoacán, así como fuertes en Colima. Ambiente vespertino cálido a caluroso.

Pacífico Sur: Cielo nublado durante el día. Ambiente matutino fresco con bancos de niebla en zonas serranas. Lluvias puntuales torrenciales en Oaxaca y Chiapas, además de intensas en Guerrero. Ambiente vespertino cálido y caluroso en costas.

Golfo de México: Cielo medio nublado a nublado a lo largo del día. Bancos de niebla en zonas serranas. Lluvias puntuales intensas en Veracruz y Tabasco, además de fuertes en Tamaulipas. Ambiente matutino fresco durante la mañana, cálido a caluroso durante la tarde y templado sobre sierras.

Península de Yucatán: Cielo nublado a nublado. Lluvias puntuales muy fuertes en Campeche y Quintana Roo, así como fuertes en Yucatán; todas con descargas eléctricas. Ambiente matutino templado y cálido a caluroso por la tarde.

Mesa del Norte: Cielo medio nublado a nublado durante el día con lluvias puntuales muy fuertes en Chihuahua y Durango, fuertes en Coahuila, Nuevo León, Zacatecas y San Luis Potosí, así como lluvias aisladas en Aguascalientes. Ambiente fresco a templado por la mañana, así como cálido y caluroso en zonas de Nuevo León y San Luis Potosí durante la tarde.

Mesa Central: Cielo medio nublado a nublado durante el día. Ambiente matutino fresco y frío con bancos de niebla en zonas serranas. Por la tarde, ambiente templado a cálido. Lluvias puntuales muy fuertes en Puebla y Morelos, chubascos en Querétaro, Hidalgo y Tlaxcala, así como lluvias aisladas en Guanajuato.

