“Pronto Morena se irá y dejará de dañar a México”: Kenia López Rabadán

La senadora se ha vuelto una de las más grandes detractoras del gobierno actual (Foto: Senadores del PAN)

A través de su cuenta oficial de Twitter, la senadora del Partido Acción Nacional Kenia López Rabadán celebró que Morena haya tenido pocos votos para elección del nuevo presidente del Senado “Esa es su realidad...Pronto Morena se irá y dejará de dañar a México” escribió.

Kenia López Rabadán celebró que Morena haya tenido pocos votos para elección del nuevo presidente del Senado (Foto:Twitter/@kenialopezr).

En su publicación hizo una comparación de votos del partido guinda durante los últimos tres años: en 2020/101 votos, 2021/79 votos y en este 2022 sólo obtuvo 65 votos. También aprovechó la ocasión para vanagloriarse, al mostrar una hoja donde aparece el ranking de los senadores a los que más iniciativas se les han aprobado.

En el documento se lee: “Durante las LXVI y LXV legislaturas se han aprobado 328 iniciativas presentadas por senadoras y senadores, de las cuales los principales proponentes son”, y ahí aparece el nombre de Kenia López Rabadán con 50 iniciativas aprobadas; en segundo lugar se encuentra Miguel Ángel Mancera del PRD con 20; y el tercer sitio Martí Batres Guadarrama con 17 aprobaciones.

La Senadora se "autofelicitó"por aparecer en primer lugar con 50 iniciativas aprobadas. (Foto:Twitter/@kenialopezr).

La también Presidenta de la Comisión Derechos Humanos en el Senado ha sido enfática en que el Movimiento de Regeneración Nacional ha dañado al país, la senadora comentó en su “Contramañanera” que dicho partido Morena ha hecho muchas amenazas para los próximos meses: quiere militarizar la seguridad pública, destruir las instituciones democráticas y busca debilitar al árbitro electoral. Nosotros estamos listos para ponerle un alto y detener la destrucción de nuestras instituciones democráticas.

Ante las amenazas por parte del gobierno de Morena, sobrellevar a cabo la militarización de la seguridad pública, destruir las instituciones democráticas y debilitar al árbitro electoral, en Acción Nacional estamos listos para resistir y detener las decisiones que pongan en riesgo las condiciones de vida de los mexicanos”, afirmó López Rabadán.

Así mismo resaltó que el dinero no alcanza para comprar ni siquiera lo básico, en estos días a las familias mexicanas les costó mucho trabajo, por ejemplo surtir la lista de útiles escolares “El presidente sigue diciendo que los productos de la canasta básica están bajando y que no le preocupa la inflación sinónima de que no hará nada para arreglar esta terrible situación”, enfatizó. Finalmente, la panista agregó que el actual gobierno federal de Morena con sus malas decisiones también busca destruir el sistema de educación pública, tal como, expresó, lo hizo en materia de salud; no obstante, destacó que al interior de su partido se encuentra gente preparada y dispuesta a trabajar a favor de México, aunque exista una “subordinación” de algunas bancadas a Palacio Nacional.

Aprovechó para felicitar a Santiago Creel Miranda como nuevo presidente de la Cámara de Diputados. (Foto:Twitter/@kenialopezr).

De igual forma, en su cuenta de Twitter, la senadora no disimuló su alegría al felicitar a Santiago Creel Miranda como nuevo presidente de la Cámara de Diputados, donde los resultados de la votación de las y los diputados fueron: 455 votos a favor, 0 en contra y 2 abstenciones; el legislador relevará en el cargo al diputado morenista Sergio Carlos Gutiérrez Luna. Se lee en su cuenta: “¡Sí se pudo!, La Cámara de Diputados ha votado a favor de @SantiagoCreelM para ser su Presidente. ¡MUCHAS FELICIDADES a Santiago, al PAN, al bloque opositor y a México!”.

