“Los corruptos irán a la cárcel”: Kenia López Rabadán lanzó advertencia a Morena en caso de ganar en 2024

López Rabadán aseguró que PAN ganará en las elecciones del 2024 (Foto: Senadores del PAN)

La vicecoordinadora del Partido Acción Nacional (PAN) en el Senado de la República, Kenia López Rabadán, lanzó una directa advertencia al Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) en caso de que obtenga la victoria su partido en las elecciones del 2024.

Por medio de su cuenta oficial de Twitter, la senadora sentenció que, en alianza con los partidos Revolucionario Institucional (PRI), el de la Revolución Democrática (PRD), Movimiento Ciudadano y la sociedad civil, es decir, la oposición, obtendrán la victoria en dos años, especialmente la titularidad del Ejecutivo Federal y la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México.

Sentenció que dicha acción electoral será suficiente para “detener el populismo” que presuntamente representa el partido guinda, ya que los acusó de aumentar los índices de pobreza y muerte; sin embargo, ahí no concluyeron sus advertencias, pues indicó que serán arrestados las personas pertenecientes a este gobierno que se les sorprenda realizando o se les acuse de casos de corrupción.

“Así de claro: El PAN, el PRI, el PRD, MC y la Sociedad Civil VAMOS A GANAR EN 2024. Vamos a detener el populismo de Morena que genera pobreza y muerte. Y los corruptos de este gobierno irán a la cárcel”, redactó este martes 30 de agosto.

Dichas palabras se sumaron a las que emitió este mismo martes cuando, en su sección La Contramañanera del Canal del Congreso, en donde sentenció que su bancada pondrá un alto al partido guinda en el Senado para que no continúe “destruyendo” a las instituciones democráticas.

Y es que la panista expresó que, ante las amenazas por parte del gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) sobre agregar a la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), destruir las instituciones democráticas y debilitar al Instituto Nacional Electoral (INE), en Acción Nacional estarán listos para resistir y detener las decisiones que pongan en riesgo las condiciones de vida de los mexicanos.

“En el Senado de la República, Acción Nacional está preparado para el nuevo periodo ordinario de sesiones. Morena ha hecho muchas amenazas para los próximos meses: quiere militarizar la seguridad pública, destruir las instituciones democráticas y busca debilitar al árbitro electoral. Nosotros estamos listos para ponerle un alto y detener la destrucción de nuestras instituciones democráticas”, refirió.

PAN presentó nuevo spot contra la 4T (Video: PAN)

Sobre el mismo tenor, la legisladora del blanquiazul apuntó que la economía de las familias, y en general del país, ha empeorado desde que Morena gobierna la mayor parte del país, puesto que, dijo, a la población no le alcanza para comprar los productos de la canasta básica, debido al aumento de la inflación, la cual rebasa los ocho puntos porcentuales.

“Hoy el dinero no alcanza para comprar lo básico. En estos días a las familias les costó mucho trabajo surtir las listas de útiles escolares y el presidente sigue diciendo que los productos de la canasta básica están bajando y que no le preocupa la inflación, sinónimo de que no hará nada para arreglar esta terrible situación”, enfatizó.

Finalmente, la panista agregó que el actual gobierno federal de Morena con sus malas decisiones también busca destruir el sistema de educación pública, tal como, expresó, lo hizo en materia de salud; no obstante destacó que al interior de su partido se encuentra gente preparada y dispuesta a trabajar a favor de México, aunque exista una “subordinación” de algunas bancadas a Palacio Nacional.

