“Orgullosamente voté por él”: Javier Lozano criticó a AMLO por exigir perdón a quienes votaron por Calderón

El polémico diputado del Partido Acción Nacional (PAN), Javier Lozano Alarcón, dijo sentirse orgulloso de votar en las elecciones presidenciales del 2006 por Felipe Calderón Hinojosa, esto, luego de que el actual mandatario, Andrés Manuel López Obrador (AMLO), exigió el perdón de quienes votaron por el panista.

Y es que durante su tradicional conferencia de prensa matutina del pasado 29 de agosto, el presidente López Obrador indicó que las personas que votaron por el exmandatario del Partido Acción Nacional (PAN), y que sean “realmente humanistas”, deben “pedir perdón”.

“Si alguien votó por (Felipe) Calderón y es realmente humanista, cristiano, defensor de los derechos humanos, debería de decir: ‘Me arrepiento, pido perdón’; pero no, muchos no, los equivocados somos nosotros los que estamos mal”, manifestó desde Palacio Nacional.

En este contexto, a través de su cuenta oficial de Twitter, el ex titular de la Secretaría de Trabajo y Previsión Social (STPS) salió en defensa de las personas que, como él, votaron en 2006 por Calderón Hinojosa.

En el mensaje, Lozano Alarcón indicó que él nunca ha criticado a los simpatizantes de la llamada Cuarta Transformación (4T) o personas que votaron por Movimiento Regeneración Nacional (Morena) en los comicios del 2018.

Recordó, además, que el país es un Estado laico, por lo que AMLO no debería de usar la religión para atacar a sus opositores; finalmente, el diputado del blanquiazul dijo sentirse orgulloso de votar por Felipe Calderón.

“Yo jamás me he metido con quienes votaron por ti, grandísimo inútil. Allá ellos y su conciencia. Lo que sí te digo es que somos un Estado laico, además de que soy más humanista que tú. Orgullosamente voté por Calderón, trabajé para él y lo volvería a hacer. Vete al carajo”

Ante su publicación, las reacciones de los internautas no se hicieron esperar, pues varios usuarios defendieron su voto por el panista, mientras que otros lo criticaron.

“Si alguien votó por AMLO no solo debería pedir perdón debería sentir vergüenza”, “Y yo voté por el Calderón y (Vicente) Fox, creí que harían un cambio pero fue lo mismo del PRI”, “Yo también voté por Felipe Calderón y nunca me arrepentí” y “No sabía que robar convertía en humanista a la gente”, fueron algunas de las respuestas.

Cabe señalar que, al igual que Javier Lozano, varios personajes de la oposición realizaron publicaciones sobre el comentario del mandatario federal.

Tal fue el caso del columnista Fernando Belaunzarán, quien en su cuenta oficial de Twitter pidió perdón por haber votado por López Obrador en las elecciones del 2000, 2006 y 2012.

En su tuit, el político mexicano señaló que no sabía lo nefasto que sería para el país la gestión de Regeneración Nacional, así como para sus instituciones y para los más pobres, “a los cuales engaña todos los días”, por ello, aseguró que no lo volvería a hacer. “Me cae”, finalizó su mensaje.

“Yo pido perdón por haber votado por López Obrador en mi primera elección presidencial. Pido perdón por creer que sería un gobierno diferente pero resultó ser peor que sus antecesores”, “En 2018 yo voté por AMLO, me arrepiento, pido perdón!” y “Señor Felipe Calderón, le pido perdón por los que votaron los mexicanos después. Sé que todo su esfuerzo de construir un mejor país se vino abajo en diez años (y faltan dos más)”, fueron otros de los comentarios.

