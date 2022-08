Tundieron a Morena por presumir etiquetas escolares con fotos de AMLO: “Culto a la personalidad región 4T”

Morena compartió en sus redes sociales unas etiquetas escolares con las imágenes del presidente López Obrador (Foto: Twitter/@PartidoMorenaMx//Cuartoscuro)

Rumbo al regreso a clases del ciclo escolar 2022-2023, el partido Movimiento Regeneración Nacional (Morena) compartió en sus redes sociales unas etiquetas escolares con las imágenes del presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO), acción que provocó las críticas y burlas de los usuarios.

Y es que este domingo 28 de agosto, la cuenta oficial del partido guinda subió seis etiquetas escolares con fotografías del mandatario federal en sus etapas de activista, legislador y jefe del Ejecutivo, con el fin de que los estudiantes del nivel básico las usen en sus cuadernos.

“Listas y listos para el regreso a clases. ¡Buen domingo a todas y todos!”, escribió en Twitter Regeneración Nacional para acompañar las etiquetas escolares.

Entre las imágenes se puede encontrar una con su esposa Beatriz Gutiérrez Müller (Foto: Twitter/@PartidoMorenaMx)

Entre las imágenes se puede encontrar una con su esposa Beatriz Gutiérrez Müller; otra de 1994 con el subcomandante Marcos (ahora Galeano) del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN), Cuauhtémoc Cárdenas y Rosario Ibarra, así como una foto del mandatario jugando béisbol.

A un lado de las imágenes se leen las leyendas: nombre, apellido, grado, materia y profesor.

Tras la publicación, las reacciones de los internautas no se hicieron esperar, pues usuarios llenaron el tuit de burlas y críticas al asegurar que esas imágenes no representan el gobierno de la llamada Cuarta Transformación (4T).

Entre las fotografías que faltaron, según los cibernautas, se encuentra la caída de la Línea 12 (Foto: Twitter)

Entre las fotografías que faltaron, según los cibernautas, se encuentra la caída de la Línea 12 del Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro; la imagen del presidente López Obrador saludando a la madre de Joaquín El Chapo Guzmán, y los narcobloqueos en el norte del país.

Además de las marchas para exigir medicamentos oncológicos, y de Pío López Obrador, hermano del mandatario, recibiendo dinero de parte de David León, operador del gobierno de Chiapas.

“Y me faltaron Gertz (Manero), Delfina (Gómez), la casa en Houston, contratos millonarios a familiares y empresas fantasma, la devastación del Tren Maya, las masacres con récord histórico en violencia y más…”, escribió una usuaria.

Otros se burlaron de la edición de la imagen (Foto: Twitter)

Mientras que otros se burlaron de la edición de la imagen, bromeando que fue hecha por un menor en el programa editor Paint.

“No mam*n, no sean tan austeros y paguenle a un diseñador o a alguien que le sepa al photoshop”, “¿Lo hicieron en paint?” y “Se lo encargaron a un niño de secundaria”, fueron algunas de las respuestas.

“El culto a la persona. Por eso no se les baja de secta adoctrinadora”, “Material educativo esencial”, “Patéticos. Pero no hacen culto a la personalidad del amado líder. Qué asco!” y “Y luego dicen que no son una secta de fanáticos”, se lee en la publicación.

Javier Lozano pidió a sus seguidores aprender a leer y escribir para no convertirse en un “bruto” como lo es el mandatario federal (Foto: Twitter/@JLozanoA)

Sin embargo, el comentario que destacó fue el del ex titular de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS), Javier Lozano Alarcón, quien en su cuenta oficial pidió a sus seguidores terminar la carrera “a tiempo”, así como aprender a leer y escribir para no convertirse en un “bruto” como lo es “el mandatario federal”.

“Recuerden, amiguitos: hay que terminar la carrera a tiempo y aprender a hablar, leer y escribir. No como este bruto que ponen en la propaganda oficial”

En tanto, el caricaturista Paco Calderón escribió: “Por si tenían dudas sobre lo bananero de este gobierno. Culto a la personalidad región 4 …(T)”.

