La FGR deberá precisar cuántas denuncias hay contra Fox, Calderón, Peña y AMLO, ordenó el INAI

La FGR clasificó como "confidencial" la información sobre las denuncias contra AMLO y sus antecesores (Fotos: Reuters // EFE // Cuartoscuro)

La Fiscalía General de la República (FGR) tendrá que esclarecer el número de denuncias que se han presentado contra el actual presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, así como de sus tres antecesores.

Lo anterior a petición del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), el cual recibió un recurso de revisión por parte de una persona que mostró su inconformidad ante la resupuesta de la FGR, que clasificó como “confidencial” lo solicitado.

En una solicitud de información se pidió precisar cuántas denuncias y carpetas de investigación se han presentado contra Vicente Fox Quesada, Felipe Calderón Hinojosa, Enrique Peña Nieto y AMLO, en un periodo que abarca del 1 de diciembre de 2000 al 1 de abril de 2022.

Sin embargo, la FGR respondió que dicha información era confidencial, toda vez que se estaría atentando contra la presunción de inocencia si se da a conocer alguna indagatoria sobre una persona física, en caso de que exista.

El INAI instruyó a la FGR modificar su respuesta sobre las denuncias contra los ex presidentes (Foto: INAI)

Ante ello, el Comisionado Francisco Javier Acuña Llamas precisó que la información solicitada tiene que ver con expedientes o carpetas abiertas por hechos relacionados al mandato de los ex presidentes y el ejercicio de sus potestades, y no por cuestiones que tengan que ver con el ámbito privado de los mismos.

Por lo anterior, Acuña Llamas señaló que la clasificación de la información como “confidencial” no puede ser aplicada como una regla general y absouta, ya que también se debe privilegiar el acceso a la información y la transparencia, además de los subprincipios de idoneidad, necesidad y proporcionalidad.

A pesar de que en el artículo 113 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública se establece el principio de confidencialidad, el INAI indicó que lo anterior se ve superado por el interés público, por lo que ordenó a la FGR modificar su respuesta.

Sin embargo, acotó lo solicitado a las carpetas de investigación que solo sean de conocimiento previo de la persona imputada -mismas que tengan que ver con el desempeño de sus funciones como jefes del Ejecutivo-, con el fin de no intervenir en las indagatorias ya comenzadas.

AMLO reiteró que él ya no promoverá más denuncias contra sus antecesores (Foto: Captura de pantalla)

Si bien la solicitud se limita al 1 de abril del año en curso, cabe recordar que a principios de agosto la FGR anunció que hay una investigación contra el ex presidente Enrique Peña Nieto por múltiples delitos federales.

Es así que el ex militante del Partido Revolucionario Institucional (PRI) cuenta con tres carpetas de investigación en su contra: una por la comisión de delitos electorales y patrimoniales; otra por enriquecimiento ilícito, y una más por transferencias internacionales en periodos posteriores a su presidencia de México.

A pesar de ello, el mandatario tabasqueño ha reiterado que él ya no promoverá más denuncias contra sus antecesores, luego de que la Consulta Popular para enjuiciar a los ex presidentes del país no resultara vinculante, por lo que indicó que la Fiscalía será la encargada de actuar al respecto.

“No creo que tenga ningún problema (la FGR) en informar cuántas denuncias existen en contra de los expresidentes y cuál es el estado que guardan estas denuncias”, respondió AMLO el pasado 2 de agosto ante el cuestionamiento sobre las denuncias contra los ex mandatarios, y señaló que su gobierno no busca la “venganza”.

