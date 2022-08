“Ya está ruquito”: Vicente Fox reaccionó al negativo a COVID de AMLO

Vicente Fox reaccionó al negativo a COVID de AMLO (Fotos: Cuartoscuro)

Este 26 de agosto Andrés Manuel López Obrador (AMLO), presidente de México, se presentó con ronquera a la conferencia matutina. Su condición no pasó desapercibida ante opositores como Vicente Fox, quien aprovechó para arremeter en contra del actual ejecutivo federal.

El ex mandatario nacional utilizó las redes sociales para asegurar que la voz ronca de López Obrador no era producto de una enfermedad sino de los efectos del envejecimiento. No dudó en asegurar que “Lo que ya está es ‘ruquito’”.

Pero su comentario no terminó ahí, pues añadió que el presidente no necesitaba que le fuera aplicada una prueba de coronavirus sino una del “añejo”. Cerró su ataque con una peculiar recomendación:

“Cobíjenlo y denle su atolito”, dijo el expresidente emanado de las filas del Partido Acción Nacional (PAN).

"AMLO sale negativo en prueba COVID-19 tras presentarse con voz ronca en Palacio Nacional"



Lo que ya está es "ruquito"

Háganle la prueba del "añejo"

Cobiíjenlo y denle su atolito — Vicente Fox Quesada (@VicenteFoxQue) August 26, 2022

Cabe mencionar que la ronquera del actual jefe del ejecutivo levantó sospechas de que podría estar enfermo de COVID-19 por tercera vez. Sin embargo, AMLO aseguró que sus problemas de garganta son ocasionados por faringitis.

Durante el encuentro con la prensa, el presidente aseguró que le realizaron una prueba de SARS-CoV-2 y que ésta resultó negativa.

“No es covid, es faringitis, además, está pegando por los cambios (de temperatura)”, expuso al ser cuestionado sobre su estado de salud.

Fox lanzó recomendación luego de que AMLO dio negativo a COVID (Fotos: CUARTOSCURO)

Fue en ese contexto que Fox arremetió en contra del líder de la autodenominada Cuarta Transformación (4T). Su comentario no fue bien recibido por usuarios de Twitter, quienes no dudaron en hacer notar que él es mayor que López Obrador.

“Habló el chavo”, “Viejo el conservadurismo al que tanto se aferran los panistas” y “Das pena ajena , si en efecto el es un hombre ya mayor ¿qué de malo hay en que se enferme por la edad o lo que sea?”, son solo algunos de los comentarios con los que tuiteros respondieron a la publicación.

La polémica de Fox en redes sociales

Así, una vez más Vicente Fox causó revuelo en la red social, en donde ha lanzado ácidas críticas en contra del gobierno de Movimiento Regeneración Nacional (Morena) que han sido bien recibidas por los opositores a la Cuarta Transformación pero también comentarios que han sido tomados con humor.

Tan solo a mediados de mes, un tuit en el que Fox invitó a AMLO y a expresidentes a reunirse captó la atención en redes. En la peculiar invitación pedía al presidente, a Felipe Calderón, Ernesto Zedillo y Carlos Salinas de Gortari que se tomaran una fotografía juntos.

De inmediato, cientos de personas expresaron lo graciosa que les pareció la situación. E incluso, cuando Fox respondió a su post confirmando su participación en el evento que convocó, usuarios reaccionaron con memes.

Vicente Fox ha causado polémica en redes sociales por sus peculiares tuits (Foto: @VicenteFoxQue)

Fue de esta forma que la población expuso de forma humorística lo improbable de una reunión entre las figuras políticas que están en contra del mandato de López Obrador. Asimismo, mostraron su reacción al descubrir que Enrique Peña Nieto no fue invitado a la fotografía grupal.

Sus tuit también han sido objeto de burla para simpatizantes de la 4T como el diputado Gerardo Fernández Noroña, quien recientemente lo crítico por publicar un mensaje con una falta ortografía.

“Lo que tienen de corruptos, lo tienen de ignorantes”, dijo el militante del Partido del Trabajo (PT) luego de que Vicente Fox y Alejandro Moreno escribieron incorrectamente la palabra echar en uno de sus posts.

