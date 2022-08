Pese a que perdió la batalla legal, Claudia Sheinbaum se niega cumplir el contrato de chalecos antibalas de Gertz Manero

Foto: CUARTOSCURO

En la década de los años 90, cuando fue secretario de Seguridad Pública del entonces Distrito Federal, ahora Ciudad de México, Alejandro Gertz Manero, actual fiscal General de la República, firmó un contrato para la adqusición de 8 mil 995 chalecos antibalas. Pero desde 1999 el propio gobierno capitalino ha evitado cumplimentar dicho convenio. La deuda es ahora de 2 millones 17 mil dólares. Y aunque un juez decidió el pasado mes de julio que el gobierno de Claudia Sheinbaum debían pagar ese monto, la jefa de Gobierno ha dicho que simplemente ella no puede hacerlo.

El caso ha sido relatado por el semanario mexicano Proceso, que ha dado a conocer que cuando se firmó el contrato se había establecido que los chalecos serían entregados después de que el gobierno capitalino expidiera una carta de crédito. Pero eso nunca pasó.

Asimismo dicha revista puntualizó que desde los tiempo de la administración de Miguel Ángel Mancera este asunto le ha costado a la CDMX al menos 100 mil pesos en multas.

El Fiscal Alejandro Gertz Manero le entregó un cheque por dos mil millones de pesos al Jefe del Ejecutivo, recuperados en casos de corrupción FOTO: PRESIDENCIA/CUARTOSCURO.COM

Claudia Sheinbaum intentó ampararse para no cumplimentar el contrato con la empresa A. P. American Protective, argumentando que las condiciones en que este se había dado ya no existían. Pero el juzgado no lo consideró así, y más bien dictaminaron que nada imposibilita al gobierno de la CDMX para adquirir los chalecos.

Proceso también consultó al apoderado de la empresa quien especificó que en 1999 cada pieza estaba en 135 dólares, pero actualmente el precio es hasta siete veces mayor por lo que una vez expedida la carta de crédito, serán menos los chalecos que se van a entregar.

Julio Scherer retiró denuncia en contra de Gertz Manero

El exconsejero jurídico de la Presidencia de México, Julio Scherer Ibarra, ya no buscará impulsar un proceso legal en contra del actual Fiscal de la República, Alejandro Gertz Manero, a quien había señalado por delitos de tráfico de influencias, coalición de servidores públicos y asociación delictuosa.

De acuerdo con lo reportado por el medio Reforma, tanto autoridades federales como los propios abogados de Scherer confirmaron que se había retirado la denuncia en contra del fiscal.

(Fotos: Galo Cañas/Cuartoscuro.com y Presidencia)

“No es de su interés continuar con la querella presentada el pasado 22 de abril contra el titular de la FGR”, señaló el diario Reforma.

Cabe recordar que hace poco menos de cuatro meses, el exconsejero argumentó que su decisión de denunciar al funcionario se debía a que tanto Gertz Manero como Juan Ramos López, Fiscal de Control Competencial y figura cercana al fiscal de la república, “usaron su poder para hacer de la FGR un aparato público para ejercer venganzas”.

“El fiscal general de la República, el doctor Alejandro Gertz Manero, el fiscal de Control Competencial, el señor Juan Ramos López y otros servidores públicos de la institución deben responder, como lo ordena nuestra Constitución, por las faltas, omisiones y violaciones sistemáticas graves a los derechos humanos, a la ley en perjuicio del suscrito y de otras personas, así como a los principios que debieron regir su actuar”, se lee en la denuncia presentada en abril.

Dentro de la denuncia, Gertz Manero fue señalado por presuntamente haber usado de manera facciosa a la Fiscalía para ir en contra de Scherer hijo relacionandolo con “hechos fabricados y prodctos de intercambio ilícitos de la FGR”.

Julio Scherer indicó que el fiscal ya había realizado estas acciones anteriormente, pues recordó que Gertz Manero usó facciosamente a la FGR en contra de Laura Morán y Alejandra Morán por el caso de su hermano, Federico Gertz Manero.

Ante la querella de dos figuras cercanas a su gobierno, el presidente Andrés Manuel López Obrador negó que el caso pudiera desgastar la imagen de Gertz Manero, mismo que ya contaba con diversos señalamientos previos.





