Guajardo pronosticó lo que AMLO dirá el 16 de septiembre sobre el conflicto alrededor del T-MEC

El diputado federal, y ex secretario de Economía de México, Ildefonso Guajardo Villarreal, pronosticó que el próximo 16 de septiembre el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, optará por que México pague aranceles a sus socios comerciales, Estados Unidos y Canadá, antes que salir del T-MEC.

Guajardo, quien encabezó las negociaciones del nuevo Tratado de Libre Comercio entre México , Estados Unidos y Canadá (T-MEC), señaló que López Obrador está muy consciente de la importancia que tiene la integración comercial, sin embargo, advirtió que si el Ejecutivo federal “deja que las cosas corran, vamos a perder el panel” de controversia.

Explicó que una salida del acuerdo comercial implicaría un duro golpe a la economía mexicana y eso tendría consecuencias para Morena en las elecciones presidenciales de 2024.

Durante una ponencia en la Universidad de las Américas de Puebla, Guajardo señaló: “Yo dudo que el Presidente, el 16 de septiembre, tenga un anuncio relacionado con la salida de México del T-MEC. Sería innecesario que él mismo tomara una decisión así, porque el costo del daño lo va a enfrentar él en las elecciones de 2024″.

Qué dirá AMLO el 16 de septiembre durante el desfile militar

Guajardo Villarreal pronosticó que el próximo 16 de septiembre, fecha anunciada por AMLO para fijar la postura de su gobierno ante la controversia comercial, el tabasqueño pedirá a los sectores que podrían verse afectados por los aranceles, que aguanten el golpe por “la soberanía energética’”.

Respecto a un cambio de rumbo para evitar el choque con sus dos socios de la región norteamericana, Guajardo vislumbra “muy difícil” que López Obrador instruya a la Secretaría de Economía (SE) para modificar la Ley de la Industria Eléctrica y así evitar el panel, de cual ya se apuntó, nuestro país tiene un panorama adverso.

Luego que el presidente minimizó, con la frase “Uy qué miedo”, los posibles daños ante las quejas de EEUU y Canadá por las leyes energéticas de México que violan el T-MEC, el asunto se encuentra en el periodo de consultas y en caso de no alcanzar un acuerdo iniciará un panel de controversias.

Gobierno mexicano espera un acuerdo satisfactorio

Aunque el conflicto se destapó en julio de 2022, el presidente mexicano anunció que esperaría hasta el 16 de septiembre, fecha en que se conmemora la Independencia de México, para fijar la postura de su gobierno y adelantó que su prioridad es defender la soberanía del país.

El 22 de julio, el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) reiteró que a su consideración “no hay ninguna violación” al Tratado comercial ni se está incumpliendo con compromisos internacionales.

“Bueno, en primer lugar decir que no hay ninguna violación al Tratado, que le quede la tranquilidad al pueblo de México, que no estamos incumpliendo ningún compromiso. Que cuidamos desde el inicio del gobierno no comprometer el petróleo, que eso nos llevó a detener la negociación casi dos semanas porque el gobierno anterior había ofrecido un capítulo especial del tratado entregando el petróleo, así de claro”, señaló el mandatario en su tradicional conferencia matutina.

Por su parte La subsecretaria de Economía de México, Luz María de la Mora, espera una “solución mutuamente satisfactoria” en las conversaciones solicitadas por Estados Unidos y Canadá sobre lo que afirman son incumplimientos mexicanos en materia de energía de un pacto comercial regional.

Las demandas de Estados Unidos y Canadá llegan después de años de preocupación de empresas privadas de esas naciones de que el impulso del presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, para reforzar el control del Estado en el petróleo y la electricidad lleva a un trato injusto y violatorio del tratado comercial regional, TMEC.

“Queremos aprovechar esta fase de consulta (...) para ver cómo podemos llegar a una solución mutuamente satisfactoria a través de un diálogo abierto, franco y constructivo, que nos permita pues superar esta diferencia”, dijo De la Mora en entrevista con Reuters.

La solicitud de consultas marca el enfrentamiento comercial más serio entre Washington y México desde que el TMEC entró en vigor hace dos años y, si no se resuelve, podría conducir en última instancia a aranceles punitivos de Estados Unidos.

Aunque De la Mora dijo que el gobierno de México buscará argumentar que sus políticas energéticas no violan el acuerdo comercial, su tono conciliador sobre la búsqueda de una solución que beneficie a todas las partes contrasta con el desafiante empuje de López Obrador contra las quejas.

El mandatario, un izquierdista combativo, dijo el viernes que “no vamos a ceder” en el asunto, prometiendo continuar con una sólida defensa de su visión energética nacionalista.

