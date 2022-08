“Los asesinos deben estar temblando”: PAN tundió a AMLO por plantear extender “mañaneras” los sábados

Julen Rementería arremetió contra AMLO por plantear realizar mañaneras los sábados (Foto: Cuartoscuro)

Luego de que el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) planteó este 15 de agosto realizar conferencias matutinas y reuniones con su gabinete de Seguridad los sábados tras los hechos violentos registrados en los últimos días, las reacciones de los internautas y personajes de la política no se hicieron esperar, entre ellos, el del integrante del Partido Acción Nacional (PAN), Julen Rementería del Puerto.

A través de su cuenta oficial de Twitter, el senador del blanquiazul ironizó en que ahora que el mandatario federal anunció mañaneras seis días a la semana, los asesinos y secuestradores deben de estar “temblando” del miedo.

“El Pdte. anunció hoy una nueva medida en su estrategia para combatir la inseguridad: *Habrá mañaneras los sábados”. Ahora sí, los asesinos y secuestradores deben estar temblando”

Ante su publicación, las reacciones de los internautas no se hicieron esperar (Foto: Twitter/@julenrementeria)

Ante su publicación, las reacciones de los internautas no se hicieron esperar, pues varios usuarios indicaron de manera sarcástica que las “medidas drásticas” del jefe del Ejecutivo detendrán la ola de violencia que se vive en México.

“Medidas drásticas”, “Si las reuniones de madrugada de seguridad no disminuyen la inseguridad, ¿un día más de mañanera mejorará los resultados?” y “Pasamos de los “abrazos, no balazos” a “mañaneras los sábados”. No pues wow”, fueron algunas de las respuestas.

Mientras que otros cibernautas reprocharon que la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) “renunció” a sus funciones “con la payasada del estado mayor conjunto y así tener más tiempo para ser patiño”.

López Obrador dijo analizar la posibilidad de realizar las reuniones de seguridad e informar al respecto los días sábados (Foto: Presidencia de México)

Y es que tras las jornadas violentas que se presentaron en los estados de Jalisco, Guanajuato, Ciudad Juárez y zonas de Baja California, este lunes, durante su conferencia de prensa matutina, el presidente López Obrador dijo analizar la posibilidad de realizar las reuniones de seguridad e informar al respecto los días sábados.

“Ya estoy pensando en la posibilidad de que tengamos reuniones los sábados para que no se nos acumule tanto, seguridad y conferencia”

Con esto, explicó, limitaría el tiempo que tienen sus adversarios para “manipular” y “distorsionar” los hechos que ocurren en el país: “Si les damos tiempo también a nuestros adversarios, los conservadores, que quieren que nos vaya mal y están muy desesperados, nerviosos, haciendo propaganda, usan los fines de semana para manipular, distorsionar las cosas”.

AMLO negó ingobernabilidad en México tras jornada violenta

López Obrador respondió a las críticas que lo tacharon de tener al país ingobernable (Foto: Andrea Murcia/Cuartoscuro.com)

Cabe señalar que durante su conferencia de prensa de este lunes, el presidente López Obrador respondió a las críticas que lo tacharon de tener al país ingobernable.

Desde Palacio Nacional, el mandatario federal llamó a la ciudadanía a “mantener la calma”, pues presumió, aún cuando aquel fin de semana estuvo repleto de caos y temor, figuró como el que menos homicidios dolosos ha reportado.

“Decirle al pueblo de México que estén tranquilos, que hay gobernabilidad, hay estabilidad. Y al mismo tiempo hay un interés de nuestros adversarios, los conservadores de magnificar las cosas, de hacer periodismo amarillista, sensacionalista”

El jefe del Ejecutivo acusó que los hechos vandálicos, a excepción del reportado en Chihuahua. fue un “mero acto propagandístico” (REUTERS/Jose Luis Gonzalez)

En su participación, el jefe del Ejecutivo acusó que los hechos vandálicos, a excepción del reportado en Chihuahua. fue un “mero acto propagandístico”, tanto de sus opositores, como de los propios grupos delincuenciales.

“Así estuvo el fin de semana, esto fue viernes, 62; sábado, y domingo. Fue de los fines de semana, aunque parezca increíble, con menos homicidios; sin embargo, por la propaganda, la percepción es otra”, manifestó.

