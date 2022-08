Así calificó Diego Fernández de Cevallos al gobierno de AMLO: ¡Le dijo de todo!

MƒXICO, D.F., 20DICIEMBRE2010.- Diego Fernandez de Cevallos, ex senador y candidato a la Presidencia, a su llegada a su casa conduciendo un automovil color gris en las Lomas de Chapultepec luego que el dia de hoy se dio a conocer la noticia de su liberacion tras permanecer secuestrado durante varios meses. FOTO: ENRIQUE ORDî„EZ/CUARTOSCURO.COM

A través de la cuenta de Tik Tok @ineptocracia Diego Fernández de Cevallos ex candidato presidencial por el PAN lanzó fuertes críticas hacia el actual gobierno de Andrés Manuel López Obrador, el Jefe Diego asegura que no le importa lo que AMLO diga de él, pero eso sí, dijo que le preocuparía más un elogio.

Durante dos minutos, el político mexicano aprovechó para arremeter y utilizar un gran número de adjetivos que descalifican a López Obrador, y pues, como sabemos, no es la primera vez que Fernández de Cevallos atacó “sin pelos en la lengua” cómo se está llevando el rumbo de México.

A lo largo del video, se escuchan frases como:

* “No se trata de quitar a un pandillero y poner a otro, a un simulador para poner a otro, a un rufián para poner a otro”.

* “Que no nos gobierne un patán, un sinvergüenza, un embaucador, un hombre como este que todos los días vive de la estafa y la mentira”.

* “Sale con la sandez de que a los campesinos hay que volverlos a poner a trabajar con pala y pico, que se ponga un día el presidente con pala y pico a ver cómo le queda el lomo”.

* “Es una vergüenza que nos humilla frente al mundo escuchar a un bribón que les dice a sus secuaces ‘aquí les va esta ley’ en donde no le ponen ni le quitan una coma, él va a seguir haciendo brutalidades... Desde ese debate que salió le dije que cualquier enfermito mental salía con las zarandajas que sale este”.

“Que si tengo yo más dinero que él, pues sí, yo he trabajado mil veces más que él porque él no ha trabajado nada. Valiente pajarraco, eso no es un presidente, eso es un cobarde y se lo he dicho de frente y mientras me dure la vida se lo voy a seguir diciendo”.

A través de la cuenta de Tik Tok @ineptocracia Diego Fernández de Cevallos ex candidato presidencial por el PAN lanzó fuertes críticas hacia el actual gobierno de Andrés Manuel López Obrador

“Él se derrumba solo con toda la porquería que lo rodea, todas las payasadas que hace en Palacio Nacional”.

“Toda esta angañufa lo hace un ser un sin vergüenza de tiempo completo, el presidente de México y por mí que saque 70 veces este video y 40 más; hablar como bravucón, como pendenciero de barrio cualquiera lo puede hacer, que le duele mucho que le diga corrupto y se lo repito, porque es y de tiempo completo”.

Por supuesto, aprovechó la ocasión para utilizar su palabra favorita: tartufo

“A mí nunca me ha engañado este, jamás, si no más de verlo a la cara es un tartufo, en eso está su pequeñez, si él mismo se está destruyendo, está loco, es cínico o es todo”.

Esto publicó El Jefe Diego a través de su cuenta oficial de Twitter. (Foto: Diego Fernández de Cevallos/@DiegoFC)

Internet ¡No te mueras nunca!

“Lo que sí te digo es que si entré a las redes sociales fue con una condición, que el día que yo muera no las cancelen, hay mucho material para que siga saliendo y estos se sigan acordando de mí” concluyó Fernández de Cevallos.

Y es que así como varios personajes de la política que aprovechan las redes sociales para compartir no solo propuestas políticas, sino también elementos privados como fotos familiares, aficiones u opiniones personales. El Jefe Diego aprovecha al máximo los beneficios del Internet para expresar lo que piensa sin necesidad de aparecer en los medios de difusión tradicionales como la televisión o la radio.

SEGUIR LEYENDO: