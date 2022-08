Río Roma y Grupo Cañaveral se presentarán en la final de “La Academia”

Quiénes son los artistas que estarán en la final (Fotos: IG laacademiatv)

Este sábado 13 de agosto iniciará la final de La Academia: 20 años y la producción del famoso concurso de canto continúa sorprendiendo a sus fans, pues anunció a dos agrupaciones muy famosas que harán vibrar el escenario durante los últimos conciertos de la temporada: Río Roma y Grupo Cañaveral.

Fue a través de la cuenta oficial del reality en Instagram, donde se dio a conocer que las dos bandas estarán presentes el próximo domingo 14 de agosto.

“Vivámoslo, no perdamos más el tiempo... ¡Y disfrutemos una romántica noche con @rioromamx! Este domingo en la gran final de #LaAcademia a las 8 p.m., por @aztecauno”. “Este domingo, Cañaveral nos hará cantar y bailar a su estilo! Ponle sabor a tu noche con el gran grupo musical”, fueron los anuncios.

Las reacciones por parte de los internautas no se hicieron esperar y varios de ellos anhelaron que llegara el día de la gala para poder entonar -aunque sea desde sus televisiones- algunos de sus éxitos favoritos de dichos cantantes.

Los finalistas cantarán con ex académicos (Fotos: Instagram laacademiatv)

“Wooooo al fin otro motivo más importante para ver la final, wooo imaginé que los invitaban y se hizo real”. “Con mayor razón no me pierdo La Academia, son mis favoritos”. “Me muero de amor”. “Eso sí que estará bueno”, son algunas de las menciones que aparecieron en la caja de comentarios.

No obstante, otros internautas lamentaron la ausencia de la intérprete de éxitos como Ya te olvidé, Amigos no por favor o No la beses, quien es una de las cantantes más famosas que salieron de La Academia.

“Falta Yuridia”. “Excelente, por fin algo bueno. Sólo falta mi Yuridia”, sentenciaron los fans del programa de TV Azteca.

El reality show de TV Azteca esta a punto de terminar (Foto: Instagram/@laacademiatv)

Quiénes son los demás los invitados que cantarán en la final

Para la final de La Academia: 20 años, que estará dividida en dos días, la televisora tiró la casa por la ventana y no sólo contará con Río Roma y Grupo Cañaveral, sino que anunció que también La Sonora Dinamita, Natalia Jiménez y Pedro Uresti serán otros de los famosos que cautivarán a los espectadores con su música.

Asimismo, se espera que el actual director de esta generación, Alexander Acha, suba al escenario para entonar algunos de sus éxitos y, una vez más, Ana Bárbara -quien funge como una de las juezas en el panel de críticos- sorprenderá con su voz a los presentes.

Cómo un elemento extra, durante la conferencia de prensa que los finalistas dieron el jueves pasado, se dio a conocer que este sábado, los concursantes restantes realizarán algunos duetos con ex académicos.

En este sentido, Nelson cantará con Paola Chuc; Cesia con Erika Alcocer; Andrés junto a Myriam Montemayor; Mar con Erick Sandoval y Rubí con Erasmo Catarino.

Sólo cinco finalistas disputarán el primer lugar (Foto: Instagram/@lacademiatv)

Las canciones que interpretarán los alumnos

Para el sábado:

- Mar: Amores extraños de Laura Pausini

- Cesia: Yo viviré (I Will Survive) de Celia Cruz

- Rubí: A fuego lento de Rossana

- Andrés: Ayer de Luis Miguel

- Nelson: Robarte un beso de Carlos Vives

Para el domingo:

- Mar: Ahora Tú de Malú

- Cesia: Por amor de Marco Antonio Muñiz

- Rubí: Mi error, mi fantasía de Edith Márquez

- Andrés: Me va a extrañar de Ricardo Montaner

- Nelson: Mientes de Camila

