Otra vez el Metro de la CDMX: captan “cascada” de agua en una estación de la Línea B

Usuarios captaron una “cascada” de agua dentro de la estación Oceanía de la Línea B del Metro

Una vez más, el Metro de la Ciudad de México vuelve a ser escenario de la evidente falta de mantenimiento.

Y es que la tarde- noche del viernes 12 de agosto, usuarios del Metro captaron el momento en el que, después de una fuerte lluvia en la capital del país, el agua se filtró dentro de la estación Oceanía de la Línea B.

En un video difundido en redes sociales, se aprecia grandes chorros de agua que caen sobre un vagón del Metro, el cual después avanza de manera lenta sobre la estación.

(Screenshot: Twitter/@lopezdoriga)

Desde hace varios días, usuarios de la Línea B han reportado en redes sociales, la existencia de zonas dañadas en el tramo elevado, a la altura del Deportivo Oceanía. Sin embargo, para el Metro no hay ningún riesgo.

‘’No implica riesgo y tampoco afecta el servicio. Personal de Obras así como de Protección Civil del Metro mantienen supervisión periódica’', explicó la cuenta de Twitter del Sistema de Transporte Colectivo Metro el pasado 30 de julio.

Las alertas ciudadanas fueron recogidas por la presidenta de la Comisión de Derechos Humanos en el Senado de la República, Kenia López Rabadán, quien aseguró que el Metro es una “bomba de tiempo”, ya que en cualquier momento puede ocurrir otra tragedia como la del desplome de un tramo de la Línea 12.

“El METRO de la Ciudad de México es una BOMBA DE TIEMPO” (sic), escribió en su cuenta de esa red social en donde hizo un llamado a la jefa de Gobierno capitalino, Claudia Sheinbaum Pardo, a actuar para “prevenir una tragedia mayor”.

Usuarios en redes sociales han expuesto fallas en las estructuras de distintas estaciones del Metro de la Ciudad de México (Fotos: Twitter / @TenienteCorazon / @xicortesgaitan)

Adjuntó un video de más de dos videos en donde muestra fotografías de daños al interior de algunas estaciones del Metro, los cuales, dice ella, son claros indicios de que se necesita una rehabilitación urgente en las instalaciones.

“No hay refacciones, no hay herramientas para que los mecánicos y los técnicos arreglen los trenes y las vías. Se utilizan piezas usadas de trenes viejos y abandonados como refacciones para trenes que están en circulación”, aseveró Rabadán mostrando como pruebas fehacientes unas fotografías proyectadas de fondo.

Apenas el pasado 11 de agosto, ocurrió el incendio de un tren que se encontraba en la estación División del Norte de la Línea 3, la cual va de Indios Verdes a Universidad.

Mediante varios videos, usuarios registraron el momento en el que toda la estación se llena de humo a causa del incendio en el tren, lo cual ocurrió alrededor de las 12:00 horas del pasado jueves.

El video fue difundido por el usuario de Twitter @CJosnog2010 quien comentó: “Una vez más el Metro en la estación División del Norte Línea 3, muestra el mal manejo del mantenimiento de los trenes, aquí los videos, humo y riesgo para los usuarios”.

La mayoría de los usuarios en la red social se lanzaron en contra de la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, por la falta de mantenimiento del Metro, así como de los problemas recurrentes que tiene el Sistema de Transporte.

“Bueno, no hay mucho qué decir, los hechos hablan por sí mismos: hoy se le quemó otra vez el metro (línea 3) a @Claudiashein”, “Ella esta en campaña, que por favor no la molesten”, “Línea 3, dirección indios verdes, no puede ser que tengan un avance tan lento, 50 min para avanzar 6 estaciones, llueva o no, el servicio es siempre una porquería, den soluciones, no más problemas” (sic), fueron algunos de los comentarios que dejaron los usuarios en Twitter.

SEGUIR LEYENDO: