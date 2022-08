“Me atacan por ser moreno”: representante de Morena acusó agresiones del PRI y PAN en el INE

“Me juvenean y atacan personalmente por ser moreno" aseguró Euripides Flores (Foto: Facebook/Euripides Flores)

Euripides Flores, representante suplente de Movimiento Regeneración Nacional (Morena) ante el Instituto Nacional Electoral (INE), denunció ataques por parte del Partido Revolucionario Institucional (PRI) y el Partido Acción Nacional (PAN). Esto durante una sesión del organismo, en la cual fue cuestionada su capacidad.

En redes sociales, Flores compartió un segmento de la reunión virtual en la que opositores a la autodenominada Cuarta Transformación (4T) señalaron que su participación era ofensiva y pusieron en duda su aptitud para el cargo, debido a su juventud.

“Me juvenean y atacan personalmente por ser MORENO. A mis 32 años, es un orgullo ser parte de la representación del movimiento que gobierna el país y 22 entidades federativas. No tenemos la piel delgada, pero se llevan y no se aguantan”, expuso el designado para representar a la bancada guinda ante el órgano electoral.

Me juvenean y atacan personalmente por ser MORENO. A mis 32 años, es un orgullo ser parte de la representación del movimiento que gobierna el país y 22 entidades federativas.



No tenemos la piel delgada, pero se llevan y no se aguantan.#DiaInternacionalDeLaJuventud pic.twitter.com/1jH5Ezb6bi — euripides flores (@euripidesf) August 12, 2022

Fue el senador Marco Humberto Aguilar Coronado, consejero del poder legislativo del PAN, quien encabezó las críticas en contra del morenista.

“Inocente, su representación que debería honrar solo ofende a los demás. No le da ni para ser consejero estatal” y “No creo que su abyección le de para estar treinta años en la política” fueron dos de los comentarios que Aguilar hizo.

El miembro del PAN ofreció una explicación del por qué lo llamó “inocente”, al asegurar que utilizó este adjetivo debido a que, por su edad, la inocencia en una de sus características. Pero el morenista no tomó a bien sus palabras ni el tono en que las dijo.

Euripides Flores señaló a Lorenzo Córdova por desviar el tema durante sesión del INE (Foto: FB/Eurípides Flores // EFE)

Mientras que un militante de la bancada tricolor se lanzó en contra de Morena por designar a Flores para atender la reunión. “Fíjense, no tienen ni siquiera la cortesía de mandar al representante propietario”, dijo.

Asimismo, Flores denunció la falta de equidad entre todos los participantes de la sesión. Señaló directamente a Lorenzo Córdova, presidente del INE, por desviar los temas de discusión de la orden del día. Aseguró que el titular del instituto comenzó a hablar de fiscalización, cuando la temática era revocación de mandato.

Morena contra el INE

Lorenzo Córdova, consejero presidente del Instituto, han mantenido una relación tensa con el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador. Incluso, el funcionario exhibió que el mandatario nacional habría atacado al INE en 300 mañaneras.

Fue a finales de junio que durante un foro internacional Córdova aseguró que el órgano electoral ha recibido diferentes tipos de ataques, tales como descalificación verbal, uso del aparato del Estado, “asfixia” presupuestal, y una reforma constitucional.

La reforma electoral a la que hizo referencia el funcionario ha causado gran revuelo entre los opositores a la 4T. Propuesta por el jefe del ejecutivo desde abril de 2022, contempla doce modificaciones, una de las cuales es transformar al INE en el Instituto Nacional de Elecciones y Consultas (INEC).

El PRI y el PAN han mostrado inconformidad con la reforma electoral que afecta al INE y que fue propuesta por López Obrador (FOTO: MIREYA NOVO /CUARTOSCURO.COM)

Asimismo, la iniciativa del presidente está orientada a lograr un ahorro de hasta 20 mil millones de pesos. Este 12 de agosto, López Obrador insistió en la reforma electoral, que es uno de sus pendientes en materia constitucional.

El mandatario nacional aseguró que lograr una reforma político-electoral es la última modificación necesaria para sentar las bases de un México democrático. También reiteró su intención de que el número de legisladores y el salario de los consejeros nacionales se reduzca.

Su propuesta es parte de las más de 40 que se comenzaron a analizar desde el pasado 2 de agosto. Pese a las diferencias de Lorenzo Córdova con el gobierno de Morena, éste se dijo dispuesto a participar en la discusión.

SEGUIR LEYENDO: