Tundieron a Enrique Vargas del Villar por “violento y prepotente”

Enrique Vargas del Villar busca ser gobernador del Edomex. Sin embargo, le llovieron las críticas (Foto: IG @enriquevargasdelv)

El 5 de agosto, Enrique Vargas del Villar fue confirmado por Marko Cortés, dirigente nacional de Partido Acción Nacional (PAN), como candidato de la bancada blanquiazul para las elecciones de 2023 en Estado de México (Edomex).

Ese mismo día circuló en redes sociales un video de años atrás, compartido durante un noticiero. En este se puede ver a un joven Vargas del Villar en un enfrentamiento con la policía de tránsito.

El clip desató críticas por parte de internautas, quienes tundieron al candidato por ser “violento y prepotente”. Los señalamientos en su contra se deben a que en la grabación, transmitida en un programa de Joaquín López-Dóriga, el reportero que cubrió el hecho mostró el violento encuentro que el político tuvo con las autoridades en Polanco, Ciudad de México (CDMX).

Un video de Enrique Vargas del Villar agrediendo a la policía desató las críticas en redes sociales (Foto: archivo web)

Enrique Vargas del Villar habría transitado en un lujoso automóvil con un permiso de circulación vencido. Fue por ello que la policía lo detuvo, ante lo cual Vargas, en complicidad con su hermano y su escolta, los agredió.

Al día siguiente protagonizó una nueva pelea con la autoridad. Sin embargo, en aquella ocasión el problema se agravó pues el militante blanquiazul, entonces identificado como empresario, habría amenazado a los elementos policiales con un arma de fuego.

Internautas señalaron a Enrique Vargas Del Villar como "violento, prepotente e hipócrita" (Foto: Twitter / @EnriqueVargasdV)

“El que me amenazó fue él, yo no amenacé a nadie, yo no tengo pistolas. Tengo bastante miedo por mi vida” expuso ante las cámaras quien actualmente busca la gubernatura en territorio mexiquense.

Entre los comentarios que recibió el video están algunos como “Exactamente por eso es el candidato de @AccionNacional a #Edomex, es requisito ser violento, prepotente e hipócrita pero, eso sí, muy ´empresario´” o “Un Cabeza de Vaca, propuesta para el Edo. de México”.

Sin embargo, la candidatura de Enrique Vargas no solo causó revuelo entre la ciudadanía sino también entre figuras públicas. El anuncio de Marko Cortés generó diversas opiniones por parte de militantes del PAN y gente cercana al partido.

La respuesta ante la candidatura de Enrique Vargas

Uno de los primeros en mostrar inconformidad con el lanzamiento de Enrique Vargas como candidato a la gubernatura de Edomex fue el ex presidente Felipe Calderón, quien aseguró que la decisión era una “increíble bajeza”.

Aunque la ácida crítica del ex mandatario nacional no se debió a la mala imagen del candidato, sino a lo que sus aspiraciones representan para el PAN. Calderón aseveró que el partido albiazul estaba cometiendo autosabotaje al no contender en coalición.

“Increíble la bajeza que está fraguando la dirigencia del PAN, al sabotear las posibilidades de una alianza en el Estado de México”, dijo a través de su cuenta de Twitter.

Felipe Calderón criticó al PAN por candidatura en Edomex rumbo a elecciones 2023 (Fotos: Twitter/@EnriqueVargasdV/EFE/Francisco Guasco//Twitter/@MarkoCortes)

Asimismo, Joaquín López-Dóriga auguró el triunfo de Morena en las elecciones de 2023. Pese a que arremetió contra la candidata morenista, Delfina Gómez, el periodista aseguró en su columna para Milenio que Andrés Manuel López Obrador “hará valer su dirigencia y liderazgo” durante este proceso electoral.

Las anteriores opiniones contrastan con las de Vicente Fox, quien fue presidente de México entre 2000 y 2006. En redes sociales advirtió que Enrique Vargas logrará una “gran faena” en los comicios estatales, donde se enfrentará a Delfina Gómez.

“¡Grandes líderes, Grandes toreros! Hoy 2 grandes líderes, Marko y Enrique para una gran faena en el Estado de México. ¡Ole, VA por México!”, dijo en un tuit el ex mandatario.

