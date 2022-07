Acusaron a Fernández Noroña de desinformar tras segundo contagio por COVID-19 de Joe Biden

El diputado del PT insinuó que las medidas de seguridad sanitarias serían ineficaces a este punto de la pandemia. (Fotos: Cuartoscuro y REUTERS/Elizabeth Frantz/File Photo)

Usuarios de redes sociales arremetieron contra el polémico Gerardo Fernández Noroña por el controversial tweet lanzado tras anunciarse el segundo contagio por COVID-19 de Joe Biden, presidente de los Estados Unidos (EEUU).

Fue el pasado 30 de julio cuando la Casa Blanca informó que el norteamericano volvía a resultar positivo al virus tan sólo tres días después de finalizado su primer aislamiento: “Sucede con una pequeña minoría”, expresó el mandatario.

Ante la noticia, el diputado del Partido del Trabajo (PT) deseó pronta recuperación. Sin embargo, aprovechó el post y retomó el contagio de Biden para insinuar que las medidas sanitarias - e incluso la propia vacuna - ya resultarían ineficaces a estas alturas de la pandemia.

“Con veinte vacunas y usando cubrebocas, Joe Biden vuelve a tener coví (sic). Pronta recuperación, pero síganle dizque protegidos”.

Usuarios etiquetaron a las cuentas oficiales de Twitter para acusar a Noroña de desinformar. (Foto: captura de pantalla)

Aunque la publicación no resultó viral, esto no impidió que varios internautas se lanzaran en contra del petista, a quien lo acusaron de difundir información falsa a sus seguidores.

“¿Eres o te haces? Yo creo que sí eres, nunca supiste para qué es la vacuna, tanta mugre te afecta”, “Uno se contagia cuando baja la guardia, no porque las medidas no sirvan” ó “Infórmese. Tal parece que los miles de libros que ha leído NO le sirvió de NADA. Infórmese”, fueron algunos de los comentarios, algunos de los cuales, incluso, mencionaron a la cuenta oficial de Twitter.

“Es el colmo que escribas estas sandeces. No creo que a Joe Biden le importe tu opinión pero pretendes ser presidente. Dedícate a hacer tu trabajo”.

Por otra parte, hubo unos cuantos twitteros que se tomaron el tiempo para (volver a) explicar al diputado por qué su argumento recaería en la falsedad y desinformación:

“El cubrebocas y las vacunas no son garantía de no contagio, son una protección para que el cuadro de COVID no empeore y logró su objetivo en un hombre de más de 70 años que tendría, sin esas protecciones, más posibilidades de tener cuadro severo”, citó un internauta.

Expertos apuntan que el segundo contagio del presidente de EEUU se debió a un efecto rebote. (Foto: AFP / ELEONORE SENS)

Por qué Joe Biden volvió a contagiarse de COVID-19

El pasado 21 de julio, la Casa Blanca informó del primer contagio de coronavirus del presidente estadunidense. Tal cual ocurrió en aquella situación, su recaída en el virus - tres días después de finalizar el aislamiento - se reporta sin ninguna complicación, ni síntoma.

Con ello, el mandatario volverá a estar aislado durante al menos cinco días. Por su parte, la agencia señaló el caso como un rebote, los cuales, dijo, la mayoría siguen siendo leves y sin agravamientos de la enfermedad durante ese periodo.

Por su parte, el coordinador de COVID-19 de la Casa Blanca, el Dr. Ashish Jha, comentó para la prensa que “los datos clínicos sugieren que entre el 5 y el 8 por ciento de las personas tienen rebote” después del tratamiento con Paxlovid - fármaco con el cual se ha tratado a Biden.

Cabe recordar que Biden está totalmente vacunado, después de recibir dos dosis de Pfizer poco antes de asumir el cargo, una primera inyección de refuerzo en septiembre y una dosis adicional el 30 de marzo.

Aunado a ello, Jha dijo que la subvariante BA.5, con la cual se infectó Biden, ha demostrado ser más “inmune-evasiva”: “Hemos visto que muchas personas se reinfectan en 90 días”, mencionó, y añadió que aún no tienen datos sobre el tiempo de protección contra la reinfección.

