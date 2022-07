El Tren Revolucionario: de qué está hecha la moneda reconocida entre las más bonitas del mundo

El ejemplar fue acuñado en honor a la Revolución Mexicana. Infobae

A lo largo de la historia, tanto monedas como billetes de diversas denominaciones han sido premiados a nivel internacional, debido a su diseño para ubicarlos como los más bellos a nivel global. Incluso, una de las monedas mexicanas fue premiada hace años y a continuación daremos más detalles sobre ella.

Se trata de una pieza de plata denominada El Tren Revolucionario, que fue diseñada en honor al conflicto armado de la Revolución Mexicana, por lo que se ubica entre los ejemplares más lindos del mundo.

El galardón se otorgó durante la Conferencia Mundial de Directores de Casas de Moneda, bajo el rubro de la moneda más bella del mundo, acuñada en plata la noche del 28 de septiembre de 2010.

En la pieza se observan 4 revolucionarios sentados ataviados con sombrero de paja y armados con fusil. Infobae

¿Cuáles son sus características?

-La pieza también llamada El Ferrocarril fue acuñada en plata Ley .999 (equivalente a dos onzas Troy).

-El bonito ejemplar es de acabado espejo y cuenta con un diámetro de 48.0 mm.

-Cuenta con una denominación de 10 pesos.

-A su anverso se observa el típico Escudo Nacional del águila devorando a una serpiente.

-En el reverso del centenario se observa una locomotora y en frente de ésta la efigie de 4 revolucionarios sentados ataviados con sombrero de paja y armados con fusil. Del lado derecho se visualiza también la leyenda Revolución Mexicana en semicírculo y los números 1910-2010.

De acuerdo con el Banco de México, otra moneda mexicana que también fue galardonada es la del “Calendario azteca”, también denominada Piedra de los Soles, la cual fue premiada en 2008 también reconocida como una de las más bellas que hay en el mundo.

Estos son los ejemplares milagro del mar y the Three wise monkeys. (Foto: Infobae)

Por su parte, otras de las monedas catalogadas como las más bonitas que hay a nivel mundial son:

*Moneda milagro del mar

Esta pieza fue creada por la República de Palaos, país de Oceanía, que forma parte de la región de Micronesia en océano Pacifíco occidental. Fue puesta en circulación en 2016 y en una de sus caras de esta moneda se observa un caracol y una perla de bonito color incrustada al centro.

*Moneda tres monos sabios

The Three wise monkeys es la pieza de los 3 monos sabios o 3 monos místicos que fue puesta en circulación en el país africano de Somalia. La imagen significa no ver mal, no escuchar mal y no hablar mal, actos representados claramente por los simios.

Esta imagen fue revelada por primera vez en Japón, pero el país africano de Somalia tomó la decisión de plasmar la imagen en una moneda.

Hay que recordar que existen algunos consejos para cuidar sus monedas de una mejor manera, sobre todo si son antiguas. Incluso, de acuerdo con especialistas, aquellas piezas que tienen pátina les da un poco de más valor si desea venderlas, por lo que se recomienda dejarlas con ella. La pátina es una capa de óxido (color verdoso o morado) que se forma sobre el metal a causa de la humedad.

En caso de requerir una limpieza más a fondo o a detalle, lo más recomendable es acudir con un experto en una tienda de numismática, es decir, aquellas que estudian y se encargan de la colección de monedas y objetos como billetes o monedas.

