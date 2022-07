INVI: cómo solicitar apoyo para renta de hasta 4 mil pesos

En apoyo a las familias mexicanas el INVI pone a disposición de los capitalinos su programa de apoyo para solventar rentas Foto: Cuartoscuro

Debido a la inflación creciente y el alza en precios de productos en la canasta básica, el INVI abrió nuevamente un programa de apoyo para pagar renta.

El Instituto para la Vivienda de la Ciudad de México (INVI) cuenta con un programa llamado: Otorgamiento de ayudas de beneficio social para pago de renta, ejercicio 2022, el cual brinda un apoyo económico que puede ir desde los mil 500 pesos hasta los 4 mil pesos para que las familias puedan solventar el pago de la renta de su vivienda.

Requisitos para el apoyo

El órgano gubernamental INVI tiene como finalidad brindar finalidades para poder comprar una vivienda digna en la Capital Mexicana, por ello para poder solicitar el apoyo de renta se necesita lo siguiente:

La ayuda solo aplica en personas que se encuentren en alguna de las siguientes situaciones:

* Vivir en un edificio en Riesgo Estructural.

* Vivir en un edificio con Riesgos Naturales, ya sea sismos, incendios, tormentas o inundaciones.

* Ser parte de la población en situación de calle.

A pesar de que el apoyo lo puede solicitar cualquier ciudadano, será otorgado únicamente en tres casos muy específicos Foto: Cuartoscuro

En caso pertenecer a una de esas tres opciones, puede acudir a las oficinas del INVI ubicadas en la Coordinación de Promoción Social, Canela No. 660, Primer Piso, ala “C”, colonia Granjas México en la alcaldía Iztacalco. En un horario de atención de lunes a jueves de 9 AM a 5 PM y en viernes de 9 AM a 3 PM.

En la sede tendrá que preguntar acerca del programa Otorgamiento de ayudas de beneficio social para pago de renta, ejercicio 2022 y dependiendo de la situación en la que se encuentre le indicarán qué tipo de documentación deberá presentar.

Dependiendo del caso particular de cada solicitante la cantidad de dinero para el apoyo podrá variar entre mil 500 pesos a 4 mil pesos mensuales Foto: Cuartoscuro

Documentación básica para cada caso

- Riesgo estructural: Deberá presentar por escrito una solicitud de beneficiario o representación social, dirigida al Director General del INVI, previa a esa entrega el instituto se encargará de verificar que el solicitante forme parte del padrón de ocupantes originales del inmueble expropiado por riesgo estructural del INVI y realizará una visita al predio expropiado.

- Riesgo hidrometeorológico, geológico o físico-químico: La Subdirección de Alto Riesgo Estructural de Vivienda de la CDMX solicitará a la alcaldía correspondiente del candidato una valoración de riesgo en la vivienda en cuestión. Una vez realizada la valoración, la alcaldía enviará el escrito de otorgamiento del apoyo dirigido al Director General del INVI, en el que anexará el dictamen que califique el grado de tipo de riesgo con la recomendación de desalojo y una propuesta de suelo viable para poder construir una vivienda, previa a la entrega del apoyo el INVI verificará que el ciudadano haya desocupado el inmueble.

- Población en situación de calle: El INVI recibirá la información de las personas en situación de calle que estarán sujetas a atención por parte de la Jefatura de Gobierno, la Secretaría de Gobierno de la CDMX, la Dirección Ejecutiva de Promoción y Fomento de Programas de Vivienda.

Nota al usuario: Los siguientes documentos deberán presentarse en original y copia para cortejar la información; INE vigente, acta de nacimiento y comprobante de domicilio no mayor a tres meses. La identificación deberá contar con foto actual y firma oficial, pues serán necesarios para que la institución bancaria efectúe el cobro.

