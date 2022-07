Continúan altas temperaturas en 29 estados de México; en Baja California, Chihuahua y Sonora serán extremas

Una pareja descansa y se cubre del Sol en la Alameda Central. Las altas temperaturas continúan en la capital, hoy se registró un máximo de 28ºC. Se recomienda usar protector solar, no exponerse tiempo prolongado bajo los rayos solares y tomar líquidos. FOTO: GRACIELA LÓPEZ /CUARTOSCURO.COM

El Servicio Meteorológico Nacional tiene pronosticado un ambiente vespertino caluroso a muy caluroso para la mayor parte del territorio con 29 de 32 estados por arriba de los 30°C, pero siendo las entidades en el noroeste, norte y noreste las más afectadas. Principalmente, debido a la presencia de un sistema anticiclónico. No obstante, el órgano también estima lluvias en el occidente, centro, sur y sureste.

México registrará temperaturas máximas que podrían superar los 45º C en Baja California, Sonora y Chihuahua, y los 40° C en Sinaloa, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, Campeche y Yucatán. En contraste, las mínimas serán de hasta 0º C en el Estado de México, Tlaxcala, Puebla, Hidalgo y Veracruz.

Pronóstico por regiones:

Valle de México: Cielo medio nublado y ambiente fresco a frío al amanecer, principalmente en zonas altas del Estado de México. Por la tarde, ambiente cálido e incremento de nubosidad con intervalos de chubascos en la Ciudad de México y lluvias puntuales fuertes en el Estado de México, ambas lluvias se acompañarán de descargas eléctricas y posible caída de granizo.

En la Ciudad de México se pronostica una temperatura mínima de 13 a 15 °C y máxima de 26 a 28°C. Para la capital del Estado de México, temperatura mínima de 8 a 10 °C y máxima de 22 a 24 °C.

Península de Baja California: Cielo parcialmente nublado por la mañana y medio nublado por la tarde con probabilidad de lluvias aisladas en Baja California y sin lluvia en Baja California Sur. Ambiente templado a cálido por la mañana y caluroso a muy caluroso durante la tarde, siendo extremadamente caluroso en el noreste de Baja California.

Pacífico Norte: Cielo medio nublado y ambiente templado por la mañana. Por la tarde, cielo nublado con lluvias puntuales intensas acompañadas de descargas eléctricas y posible caída de granizo en Sonora y Sinaloa, lluvias que podrían generar incremento en los niveles de ríos y arroyos, deslaves e inundaciones en zonas bajas de la región. Ambiente caluroso a muy caluroso por la tarde, siendo extremadamente caluroso en el noroeste de Sonora.

Pacífico Centro: Cielo medio nublado por la mañana y nublado por la tarde, con probabilidad de lluvias puntuales intensas en Nayarit y Jalisco, así como muy fuertes en Colima y Michoacán. Ambiente matutino fresco a templado, así como frío en sierras de Jalisco y Michoacán. Ambiente cálido a caluroso por la tarde.

Pacífico Sur: Cielo medio nublado por la mañana y nublado por la tarde, con lluvias puntuales muy fuertes en Guerrero y Oaxaca, así como fuertes en Chiapas; todas acompañadas de descargas eléctricas. Ambiente matutino fresco a templado, además de frío en sierras de Oaxaca y Chiapas. Ambiente caluroso por la tarde.

Golfo de México: Cielo parcialmente nublado por la mañana y medio nublado por la tarde, con chubascos en Tamaulipas, Veracruz y Tabasco. Ambiente fresco a templado por la mañana, así como frío en zonas altas de Veracruz. Ambiente caluroso a muy caluroso por la tarde.

Península de Yucatán: Cielo parcialmente nublado durante la mañana y medio nublado por la tarde, con lluvias puntuales fuertes acompañados de descargas eléctricas en Campeche, Yucatán y Quintana Roo. Ambiente templado por la mañana y caluroso a muy caluroso por la tarde.

Mesa del Norte: Cielo parcialmente nublado y ambiente fresco por la mañana, así como frío en sierras de de la región. Por la tarde, cielo nublado con lluvias puntuales intensas en Chihuahua, muy fuertes en Durango, fuertes en Zacatecas y chubascos en San Luis Potosí, además de lluvias aisladas en Coahuila, Nuevo León y Aguascalientes. Ambiente vespertino caluroso a muy caluroso, siendo extremadamente caluroso en zonas de Chihuahua.

Mesa Central: Cielo medio nublado por la mañana. Ambiente matutino fresco y frío en zonas altas de Morelos, Tlaxcala, Puebla e Hidalgo. Por la tarde, cielo nublado con lluvias y chubascos en Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Tlaxcala, Morelos y Puebla. Ambiente vespertino cálido a caluroso en zonas de Morelos, Puebla, Hidalgo, Querétaro y Guanajuato.

