“Pasó lo que habíamos advertido”: oposición condenó al gobierno de AMLO por solicitud de consultas a la LIE

Tras el anuncio de la controversia en contra de México al considerar que la política energética es violatoria del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), las reacciones de desaprobación en contra del presidente Andrés Manuel López Obrador han sido amplias.

Ya que esta controversia fue presentada para evaluar la Ley de la Industria Eléctrica (LIE) al considerar que estaría incurriendo en inconsistencias con el tratado comercial.

Pero además de este tema, vino también la reacción del presidente, quien minimizó el tema asegurando que se trataba de un recurso de rutina y reafirmó su posición reproduciendo la canción de Chico Che “Uy, qué miedo”.

Pero cabe añadir que a la medida se ha sumado Canadá, país que señaló también supuestas inconsistencias en el cumplimiento de los tratados.

Andrés Manuel López Obrador utilizó canción del Chico Che para fijar postura sobre controversia con el T-MEC (Foto: Captura de pantalla / Gobierno federal)

Por este motivo, miembros de la oposición han señalado que esta situación había sido planteada por ellos durante la votación para la aprobación de la LIE en el pasado, la cual favorecía a la Comisión Federal de Electricidad (CFE) por sobre las empresas extranjeras.

Entre los reclamos estuvieron el de Enrique de la Madrid, quien ha sido considerado como uno de los posibles candidatos a la presidencia por la coalición Va por México.

A través de su cuenta de Twitter señaló que esta situación ya había sido planteada por ellos.

“Pasó lo que habíamos advertido. El gobierno de EUA inicia proceso de resolución de disputas contra México por considerar que las políticas energéticas del gobierno son discriminatorias a favor de las estatales CFE y PEMEX. Por violar el T-MEC”

Y señaló, de forma irónica, que el gobierno aseguró que no pasaría nada, solo implementarían aranceles en exportaciones que afectarían la economía.

Canadá pidió a México iniciar consultar por Ley Eléctrica (FOTO: ADOLFO VLADIMIR /CUARTOSCURO.COM)

“Pero no se preocupen, dice el gobierno, no pasa nada. A lo más nos pondrían aranceles a nuestras exportaciones (tomates, refrigeradores, coches etc.) que son el principal motor de nuestra economía y de los mayores generadores de empleo. Nada más!”, redactó el director del Centro para el Futuro del ITESM Monterrey.

Del mismo modo, el líder del Partido Acción Nacional (PAN), Marko Cortés, aseguró que la cuestión de los litigios internacionales también había sido asegurada por su partido y que esta situación terminaría costando a las y los mexicanos.

(Reuters)

“Tal cual lo dijimos, con la aprobación de la ley de la Industria Eléctrica morenista se vendrían litigios internacionales que nos terminarían costando a las y los mexicanos. Hoy, el conflicto con Estados Unidos es una realidad por las políticas violatorias al #TMEC”.

Mientras tanto, debido a la respuesta del primer mandatario al poner la canción de Chico Che, el empresario Claudio X. González aseguró que AMLO era “El presidente más irresponsable de la historia”.

El panista Jorge Triana también fue de los que se sumaron a las quejas y señaló que AMLO era, en cambio, un “simulacro de comediante”.

“@lopezobrador_ se burla de la solicitud de información de Estados Unidos sobre la política energética del gobierno mexicano. El mini presidente responde con una canción de ‘Chico Che y la crisis’. Pobre país, en manos de un simulacro de comediante”, redactó en su cuenta de Twitter.

Por otro lado, Ricardo Monreal, senador por el partido Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), se posicionó a favor del gobierno de AMLO y dijo que la mayoría en el Senado va a “cerrar filas con el ejecutivo federal porque el T-MEC representa la piedra angular para el desarrollo económico”.

