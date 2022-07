Adán Augusto López propuso llevar agua a Sonora desde Tabasco, pues “por allá abunda”

De gira por Sonora, Adán Augusto López Hernández, secretario de Gobernación federal, propuso llevar a esa entidad norteña agua potable desde Tabasco, debido a que en esa región del sureste mexicano se cuenta con el recurso natural de manera abundante.

“Tenemos que ingeniárnosla para sacar el agua hasta debajo de las piedras, pero que no falte agua a los sonorenses. Y si no podemos de esa manera, pues vamos trayendo un ducto desde Tabasco y les mandamos el agua, que por allá abunda”, sostuvo el titular de Segob.

El gobierno federal tiene que diseñar un plan para enfrentar la severa sequía que aqueja al norte del país, y añadió que él plantea un “gran proyecto para garantizar la seguridad acuífera”, que incluye, por supuesto, a Sonora.

Este 20 de julio, el encargado de la política interna del país llegó a Hermosillo para reunirse con grupos de trabajadores mineros. Como parte de la bienvenida al tabasqueño, en las principales avenidas de la capital sonorense se colocaron anuncios espectaculares con la frase “Bienvenido a Sonora, amigo Adán Augusto; #EnSonoraAdánVA!!!”

(Foto: Twitter/@mario_delgado)

Adán Augusto impulsa discretamente su aspiración presidencial

La gira del tabasqueño por la entidad gobernada por su antiguo compañero de gabinete ocurrió pese a las advertencias de las autoridades electorales de no participar en eventos que puedan representar actos anticipados de campaña.

El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) confirmó las medidas cautelares en contra de Claudia Shienbaum, jefa de Gobierno de la Ciudad de México; Ricardo Monreal, senador de la República; y Adán Augusto López, secretario de Gobernación, a quienes se ordenó no asistir a mítines de tinte electoral.

Esto derivado de una queja que el Partido de la Revolución Democrática (PRD) interpuso en su contra, debido a su participación en los eventos partidistas que se llevaron a cabo en junio en dos entidades de México, en las que habrán elecciones en 2023.

(Foto: Twitter/Nora_Ruvalcaba)

López Hernández, secretario de Gobernación y aspirante a candidato presidencial en 2024, confió en que el Instituto Nacional Electoral (INE) desaparecerá, y con él, las sanciones por actos anticipados de campaña.

En días previos mencionó que si el INE lo agarra en fuera de lugar y lo corren, ya no importa, pues los legisladores (de Morena) votarán próximamente a favor de la Reforma Electoral impulsada por AMLO, en cual se propone transformar dicho organismo y reducir el número de consejeros, los cuales serán mediante el voto ciudadano.

“Eso vamos a tener que hablarlo el día domingo, porque la ley prohíbe que en días de semana o cuando uno desempeñando el cargo público [...] Nada más porque me están grabando, si no les hablará con más franqueza [...] Pero bueno si me corre el INE no importa porque ya lo van a desaparecer los diputados”.

Y es que López Hernández aseguró que la mayoría de los mexicanos están desacuerdo de que México tenga los procesos y consejeros electorales “más caros del mundo”.

“Los mexicanos están cansados de que somos uno de los procesos electorales más caros del mundo”

Sobre la competencia que existe con Claudia Sheinbaum, jefa de Gobierno de la Ciudad de México, y Marcelo Ebrard, secretario de Relaciones Exteriores (SRE), indicó que no hay confrontaciones que puedan dividir dentro de la autollamada “Cuarta Transformación” (4T).

“No nos andamos peleando como perros y gatos, más allá del nombre hay que contribuir al legado que nos está dejando el presidente Andrés Manuel López Obrador”

SEGUIR LEYENDO: