Tras escándalo con Alito Moreno, Joaquín López-Dóriga dio a conocer su positivo a COVID-19

Tras escándalo con Alito Moreno, Joaquín López Dóriga dio a conocer su positivo a COVID (Foto: Cuartoscuro)

Tras la polémica que sacudió a algunos periodistas por el nuevo audio filtrado por la gobernadora de Campeche, Layda Sansores, en su ya conocido programa Martes del Jaguar, Joaquín López-Dóriga le respondió a Alejandro Moreno las amenazas e incluso adjuntó capturas de pantalla de mensajes que le había enviado el dirigente del Partido Revolucionario Institucional (PRI).

Horas más tarde y a través de sus redes sociales, el periodista comunicó que el COVID-19 “lo había alcanzado”, por lo que confirmó su contagio y explicó que debido a esta situación no se había presentado a su programa en Radio Fórmula; sin embargo, también agregó que se juntó con sus vacaciones.

“Había resistido al Covid invicto durante dos años y cinco meses. Pero al final no es que haya podido más que yo, nunca podrá, pero me alcanzó. Y sí, un jodita. Por eso la ausencia en @Radio_Formula que se concatenó con las vacaciones no merecidas pero siempre necesarias. Saludos.”

Tras escándalo con Alito Moreno, Joaquín López Dóriga dio a conocer su positivo a COVID (Foto: Twitter/@lopezdoriga)

De esta manera confirmó el padecimiento uno de los nombres que más han circulado en la agenda política de México en las últimas horas, pues López-Dóriga se metió en el lío de los audios de Sansores luego de que apareciera su nombre presuntamente enunciado por Alito.

El presidente del PRI afirmó que a varios periodistas sabe cómo tratarlos para que hablen bien de él; sin embargo, cuando salió el caso de Joaquín, dio a entender con lenguaje altisonante que con dos golpes había conseguido que no hablara mal de su persona.

Entre los nombres que destacó estuvo los de Rafael Cardona, Ciro Gómez Leyva, Carlos Marín y el propio Joaquín López-Dóriga; además de los medios como Proceso, Reforma y Televisión Azteca: “De rodillas vienen aquí”. Aunque, lo que más sorprendió fue que confesó que “con dos verg***s”, López Dóriga dejó de hablar mal de él.

Joaquín López-Dóriga respondió a las amenazas que lanzó Alejandro Moreno en un nuevo audio filtrado por Layda Snsores (Foto: Cuartoscuro)

*Información en desarrollo